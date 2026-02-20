Schneeeinsatz endet tödlich: Räumfahrzeug erfasst jungen Kollegen (29)

Bei Schneeräumarbeiten in Linz ist am Freitagmorgen, dem 20. Februar ein 29-jähriger Arbeiter ums Leben gekommen. Der Mann wurde laut ersten Informationen von einem Räumfahrzeug erfasst.

In Linz-Ebelsberg kam es Freitagfrüh laut Medienberichten zu einem tragischen Arbeitsunfall. Gegen 7.30 Uhr war ein Winterdienstteam in einem Wohngebiet im Einsatz, als es zu dem folgenschweren Zwischenfall kam. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Räumfahrzeug im Bereich einer Stiege außer Kontrolle. Dabei wurde ein 29-jähriger Mitarbeiter von dem schweren Gerät erfasst und überrollt. Trotz rascher Hilfe konnte der alarmierte Notarzt nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Näheres ist aktuell nicht bekannt. Die Pressestelle der Polizei Oberösterreich war bislang für 5 Minuten nicht erreichbar.

