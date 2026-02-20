Tödlicher Arbeitsunfall: Mann von Baggerzange erfasst

In Salzburg, Thalgau, kam es gestern Nachmittag zu einem schrecklichen Arbeitsunfall. Ein Mann starb bei Arbeiten an einem Bagger.

Ein Mann starb in Salzburg bei Arbeiten an einem Bagger.

Ein Mann starb in Salzburg bei Arbeiten an einem Bagger.

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall kam es am Nachmittag des 19. Februar kurz vor 15 Uhr in Thalgau. Dabei wurde ein 54-jähriger Österreicher von der Abbruchzange eines Baggers erfasst und tödlich verletzt.

Bagger wurde von anderem Mann gesteuert

Das Opfer führte Überprüfungsarbeiten an der Abbruchzange des Baggers durch. Der Bagger wurde von einem 34-jährigen Österreicher gesteuert. Ein Alkomattest mit dem Lenker verlief negativ. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch Gegenstand von Ermittlungen.