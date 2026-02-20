Skip to content
Gegen die Mutter des toten Kleinkindes wurde nun U-Haft verhängt.
Niederösterreich
20/02/2026
Neue Details

Nach Tod von Kleinkind: U-Haft für Mutter beantragt

Mittwoch wurden ein totes Kleinkind und eine schwer verletzte Mutter aufgefunden. Nun wurde U-Haft für die Mama beantragt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)

Nachdem am Mittwoch in einer Wohnung in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) ein totes Kleinkind aufgefunden wurde, hat die Staatsanwaltschaft Krems nun die Verhängung der Untersuchungshaft gegen die Mutter des Kindes beantragt. Die Frau steht im dringenden Verdacht, für den Tod ihres Kindes verantwortlich zu sein. Es wurde eine Obduktion des 15 Monate alten Buben beantragt.

Verdächtige noch im Krankenhaus

Wie Franz Hütter, Sprecher der Staatsanwaltschaft, am Freitag auf Anfrage der APA mitteilte, befindet sich die Verdächtige aktuell noch in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Dort konnte sie bereits einer ersten, kurzen Befragung unterzogen werden. Zu den genauen Hintergründen und dem Ablauf der Tat halten sich die Behörden derzeit noch bedeckt. Es wird jedoch vermutet, dass die Mutter erst das Kind tötete und im Anschluss versuchte, Suizid zu begehen. Über den Antrag auf Untersuchungshaft muss nun das zuständige Gericht entscheiden.

Hilfe rund um die Uhr:

In der Regel berichten wir nicht über Suizid – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142.
Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren.

