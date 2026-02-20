Nach Tod von Kleinkind: U-Haft für Mutter beantragt

Nachdem am Mittwoch in einer Wohnung in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) ein totes Kleinkind aufgefunden wurde, hat die Staatsanwaltschaft Krems nun die Verhängung der Untersuchungshaft gegen die Mutter des Kindes beantragt. Die Frau steht im dringenden Verdacht, für den Tod ihres Kindes verantwortlich zu sein. Es wurde eine Obduktion des 15 Monate alten Buben beantragt.

Verdächtige noch im Krankenhaus

Wie Franz Hütter, Sprecher der Staatsanwaltschaft, am Freitag auf Anfrage der APA mitteilte, befindet sich die Verdächtige aktuell noch in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Dort konnte sie bereits einer ersten, kurzen Befragung unterzogen werden. Zu den genauen Hintergründen und dem Ablauf der Tat halten sich die Behörden derzeit noch bedeckt. Es wird jedoch vermutet, dass die Mutter erst das Kind tötete und im Anschluss versuchte, Suizid zu begehen. Über den Antrag auf Untersuchungshaft muss nun das zuständige Gericht entscheiden.