Lawinenwarnung für Österreich: In vielen Regionen herrscht Stufe 4

Die Lawinensituation in den österreichischen Bergen ist am heutigen 20. Februar 2026 aufgrund der massiven Neuschneefälle und starken Sturmböen extrem angespannt.

In weiten Teilen des Alpenhauptkamms sowie in den südlichen Gebirgsgruppen herrscht große Lawinengefahr der Stufe 4 auf der fünfstufigen Skala. In diesen Regionen ist die Situation derzeit am kritischsten. Lawinenauslösungen sind bereits durch geringe Zusatzbelastung, etwa durch einen einzelnen Skifahrer, sehr wahrscheinlich. Auch spontane, große Lawinenabgänge sind jederzeit möglich.

Diese Bundesländer sind gefährdet: Vorarlberg und Tirol: Besonders betroffen sind die Regionen Arlberg, die Silvretta sowie die Ötztaler und Stubaier Alpen. Oberhalb der Waldgrenze ist die Schneedecke extrem störanfällig.

Besonders betroffen sind die Regionen Arlberg, die Silvretta sowie die Ötztaler und Stubaier Alpen. Oberhalb der Waldgrenze ist die Schneedecke extrem störanfällig. Kärnten und Osttirol: In den Hohen Tauern, den Karnischen Alpen und den Karawanken sorgt die Kombination aus intensivem Schneefall und Wind für eine lebensgefährliche Situation im freien Gelände.

In den Hohen Tauern, den Karnischen Alpen und den Karawanken sorgt die Kombination aus intensivem Schneefall und Wind für eine lebensgefährliche Situation im freien Gelände. Salzburg: Entlang der Hohen und Niederen Tauern gilt verbreitet Stufe 4. Mehrere Passstraßen mussten bereits aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Erhebliche Gefahr (Gefahrenstufe 3) in der Steiermark

Obwohl in weiten Teilen der Steiermark die Gefahrenstufe 3 (erheblich) ausgegeben wurde, ist die Lage dort durch zusätzliche Faktoren verschärft: Schneebruchgefahr: Aufgrund des nassen, schweren Neuschnees gilt in der Steiermark aktuell ein AT-Alert. Es besteht Lebensgefahr in Waldnähe durch umstürzende Bäume. Hochschwab und Dachstein: In den nördlichen Kalkalpen haben Sturmböen große Mengen an Triebschnee in Rinnen und Mulden verfrachtet. Diese Pakete sind kaum mit der Altschneedecke verbunden.

Die Ursachen der aktuellen Gefährdung Neuschneelast: Die enormen Mengen an Neuschnee (lokal bis zu 80 Zentimeter in den letzten 48 Stunden) stellen eine gewaltige Last für die bestehende Schneedecke dar.

Starker Wind: Der Sturm verfrachtet den lockeren Schnee. Dieser sogenannte Triebschnee bildet das Hauptproblem, da er extrem spröde ist und bei Belastung sofort bricht.

Schwaches Fundament: In tieferen Schichten der Schneedecke befinden sich instabile Kristalle, die wie eine Gleitschicht wirken. Ein Bruch kann sich dadurch über weite Strecken fortsetzen und sehr große Lawinen auslösen.

Verhaltensempfehlungen

Die Behörden raten dringend dazu, gesicherte Pisten in den Skigebieten nicht zu verlassen. Skitouren und Variantenfahrten im freien Gelände erfordern derzeit ein extrem hohes Maß an Erfahrung in der Lawinenbeurteilung und sollten nach Möglichkeit komplett unterlassen werden. Fernauslösungen sind heute auch in flacherem Gelände möglich, wenn darüber steile Hänge liegen. Die Situation wird sich voraussichtlich erst im Laufe des Wochenendes entspannen, sofern die Niederschläge nachlassen und sich die Schneedecke setzen kann.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2026 um 11:35 Uhr aktualisiert