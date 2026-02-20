Brutaler Coup: Pflegekraft gefesselt, Ehepaar ausgeraubt

Drei bislang unbekannte Täter drangen am Donnerstag, dem 19. Februar 2026 gegen 2 Uhr auf unbekannte Weise in ein Einfamilienhaus im Bezirk Linz-Land ein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Ehepaar im Alter von 79 und 83 Jahren, sowie eine rumänische Pflegekraft im Alter von 40 Jahren in ihren Schlafräumlichkeiten, wobei das Ehepaar im Erdgeschoss und die 40-Jährige im 1. Stock schlief.

Maskierte fesselten Pflegekraft

Die mit Sturmhauben maskierten Täter überwältigten die 40-Jährige in ihrem Zimmer und fesselten sie. Daraufhin raubten sie den Tresor der Familie aus dem Erdgeschoss. Die 79-Jährige fand die gefesselte, leicht verletzte Pflegekraft in den Morgenstunden, befreite sie und verständigte über Notruf die Polizei. Die 79-Jährige musste vom Kriseninterventionsteam betreut werden. Die Täter flüchteten mit Bargeld, Schmuck und Goldmünzen. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt übernommen.