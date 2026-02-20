Schwere Schnee-Schäden: Stromausfall im Burgenland teils bis Samstag

Auch im Burgenland hat der starke Schneefall für Probleme gesorgt bzw. sorgt immer noch für welche. Die Stromversorgung ist aktuell vor allem in den Bezirken Jennersdorf und Güssing unterbrochen.

Seit 3 Uhr in der Früh sind die Krisenteams der Burgenland Energie und von Netz Burgenland im Dauereinsatz und sorgen dafür, dass aktuell 95 Prozent der Haushalte auch mit Strom versorgt sind. Zusätzlich setzt man derzeit auch alles daran, „so rasch wie möglich auch die noch nicht versorgten fünf Prozent der Haushalte vor allem im Südburgenland wieder zuverlässig mit Strom zu versorgen“, erklärt man nun in einer Aussendung.

Diese Bezirke sind vom Stromausfall besonders betroffen

Im Südburgenland an der Grenze zur Steiermark seien nämlich mehrere Bäume in die Stromleitungen gestürzt. Die umgestürzten Bäume müssen dort nun durch die Einsatzteams bei schwierigsten Verkehrs- und Wetterbedingungen herausgeschnitten und die Stromleitungen wieder in Stand gesetzt werden. Probleme mit der Stromversorgung gibt es dabei vor allem im Bezirk Jennersdorf und in Teilen des Bezirks Güssing, wo man aufgrund der Schwere der Schäden nach aktueller Einschätzung für einige Haushalte keine guten Nachrichten hat. Teilweise könnte es nämlich „noch bis in die Morgenstunden dauern“, bis dort die Stromversorgung wieder komplett hergestellt ist.

Alle Teams im Einsatz: „Das Team Burgenland funktioneirt“

Man meint aber, dass man mit allen Teams im Einsatz und auf solche Herausforderungen bestens vorbereitet sei. „Die sichere Stromversorgung des Burgenlands steht bei uns an oberster Stelle. Wir bedanken uns bei allen Einsatzteams und unseren Kollegen, die seit den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz sind. Das Team Burgenland funktioniert“, so Stephan Sharma, CEO von Burgenland Energie.