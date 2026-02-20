„Hunderte Notrufe“: Neuschnee fordert 1.300 Feuerwehren österreichweit

Mehr als 1.300 Feuerwehren mit über 13.000 Florianis stehen und standen am Freitag, 20. Februar 2026, in sieben von neuen Bundesländern wegen der starken Schneefälle im Einsatz.

Starke Schneefälle haben in weiten Teilen Österreichs am Freitag, 20. Februar 2026, für tausende Einsätze gesorgt. Wie der Österreichische Bundesfeuerwehrverband nun berichtet, seien seit den Nachtstunden Florianis in sieben Bundesländern stark gefordert. „Mehr als 1.300 der insgesamt rund 4.800 Feuerwehren sind mit über 13.000 Feuerwehrmitgliedern im Einsatz. Nur Kärnten und Vorarlberg blieben verschont“, heißt es in der Aussendung weiter. Kärnten hat es dafür bereits im Laufe des gestrigen Donnerstags, 19. Februar 2026, stärker getroffen. Mehr dazu etwa hier: 87 Zentimeter: Hier liegt in Kärnten am meisten Schnee.

Blockierte Straßen, Unfälle, Stromausfälle

Vordergründig ist es dabei zu umgeknickten Bäumen gekommen, die Straßen blockieren. Zudem sind Autos und LKW aufgrund des anhaltenden Schneefalls hängen geblieben, zahlreiche Unfälle waren die Folge. Ebenfalls unterbrochen bzw. eingeschränkt ist die Stromversorgung in mehrere Bundesländern und Regionen. Im Burgenland etwa wird es stellenweise wohl noch bis Samstagmorgen dauern, bis der Strom wieder da ist. Mehr dazu hier: Schwere Schnee-Schäden: Stromausfall im Burgenland teils bis Samstag.

Aufarbeitung benötigt noch „einige Zeit“

Und man weiß auch: „Hunderte Notrufe werden in den jeweiligen Zentralen angenommen.“ Daher werde man auch noch „einige Zeit“ für die Aufarbeitung benötigen, meint man beim Österreichischen Bundesfeuerwehrverband abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2026 um 14:28 Uhr aktualisiert