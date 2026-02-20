Lawinen-Tragödie in Tirol: Vater tot, Sohn (16) verletzt

Zahlreiche Lawinen sind am Freitag, 20. Februar 2026, in Tirol abgegangen. Mittlerweile ist auch klar: Eine Person ist dabei verstorben.

Im freien Skiraum wurde gegen 11.15 Uhr ein 42-jähriger, deutscher Skifahrer in Nauders (Bezirk Landeck, Tirol) von einem Schneebrett mitgerissen und verschüttet. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an Ort und Stelle, wie ein Polizeisprecher gegenüber der APA erklärt. Der 16-jährige Sohn des Verstorbenen wurde verletzt und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen werden. Schwerstverletzt wurde auch in Alpbach (Bezirk Kufstein) eine von einer Lawine verschüttete Person. Diese musste schließlich auch reanimiert und ins Krankenhaus geflogen werden. Zwei weitere Verschüttete konnten sich befreien.

Großalarm im Paznauntal nach Lawinenabgang

Zahlreiche weitere Lawinenabgänge haben am Freitag noch andere Wintersportler verschüttet und verletzt. Im Paznauntal hat es Großalarm gegeben. Ersten Informationen zufolge wurden dort sechs bis acht Skifahrer verschüttet. Einer konnte verletzt gerettet werden, die anderen sollen unverletzt geblieben sein. Doch aktuell ist noch unklar, ob es nicht noch weitere Verschüttete gibt.

Bus von Lawine erfasst und von Straße geschoben

Mit dem Schock sind zwölf Insassen eines Busses in Bach (Bezirk Reutte) davongekommen. Gegen 5 Uhr ging nämlich eine Lawine auf die Lechtalstraße ab und erfasste den Bus. Dieser wurde dadurch von der Straße geschoben. Alles dazu auch hier: Bus wurde in Tirol von Lawine erfasst. In großen Teilen Tirols herrscht übrigens nach wie vor in höheren Lagen Lawinengefahrenstufe vier – und damit große Gefahr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2026 um 18:16 Uhr aktualisiert