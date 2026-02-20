„Aus dem Ruder geraten“: Junge Männer nach Selbstjustiz verurteilt

Sie sollen im Juli 2024 einen anderen jungen Mann mit einem Fake-Account zum alten Bahnhof in Parndorf gelockt und ihn dort zusammengeschlagen haben. Die Urteile gegen die beiden Angeklagten, die der sogenannten Pedo-Hunter-Szene angehören dürften, sind rechtskräftig. Bei den „Pedo-Huntern“ handelt es sich um eine internationale Szene, die unter dem Deckmantel einer Jagd auf vermeintliche Pädokriminelle Gewaltfantasien auslebt und es dabei auch oft auf Homosexuelle abgesehen hat.

„Vorfall beispielloser, völlig rechtswidriger Selbstjustiz“

Die beiden Angeklagten, denen schwere Körperverletzung und Nötigung vorgeworfen wurde, dürften dem Opfer fälschlicherweise Pädophilie unterstellt haben. Sie gaben sich auf Social Media als Mädchen aus und vereinbarten ein Treffen mit dem jungen Mann. Als dieser dort erschien, zerrten sie ihn aus dem Auto und verprügelten ihn. Es handle sich um einen „Vorfall einer beispiellosen, aus dem Ruder geratenen, völlig rechtswidrigen Selbstjustiz“, betonte die Staatsanwältin. Die vermeintlichen Vorwürfe gegen das Opfer gingen ins Leere. „Aus den Chats mit dem fiktiven Mädchen ergab sich überhaupt kein Hinweis auf Pädophilie“, stellte die Richterin bei der Urteilsverkündung klar.

Zweiter Vorfall wenige Tage zuvor

Dasselbe gelte auch für einen ähnlichen Vorfall wenige Tage zuvor, an dem allerdings nur der Erstangeklagte beteiligt war. Dieser zeigte sich vor Gericht teilweise geständig und erhielt mit 15 Monaten Haft, davon zehn unbedingt, die deutlich höhere Strafe, was die Richterin damit begründete, dass er die „Triebfeder“ war. „Er hat sich als Mädchen ausgegeben in beiden Fällen, aktiv den Kontakt zu den beiden Opfern hergestellt, er hat Ort und Zeit der Treffen bestimmt und die weiteren Täter eingeladen.“ Sechs bis acht Leute sollen jeweils beteiligt gewesen sein, von denen jedoch bisher nur die beiden Angeklagten ausgeforscht wurden.

Zweitangeklagter war „klassischer Mitläufer“

Der Zweitangeklagte zeigte sich vor Gericht reumütig geständig und war laut seinem Verteidiger „der klassische Mitläufer“. Er war zu Beginn des Prozesses am Freitagvormittag als einziger anwesend. Der Erstangeklagte steckte zunächst im Schnee fest und stieß später dazu – ebenfalls ein Drittangeklagter, dem jedoch lediglich Sachbeschädigung vorgeworfen wurde. Er soll mehrere Gebäude mit Graffitis verunstaltet haben und erhielt eine Diversion. (APA/red, 20. Februar 2026)