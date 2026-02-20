Gleicher Preis, weniger drin: BILLA „warnt“ vor dieser Torte

Obwohl die Regelung erst mit April in Kraft treten soll, deckt Billa bereits seit Anfang Jänner auf, wenn ein Produzent bei seinen Produkten "schummelt". Nun hat ein zweites Produkt einen Hinweis bekommen.

Dieses Hinweisschild zeigt nun an, dass sich bei einem Produkt der Packungsinhalt verringert hat, während der Preis gleich geblieben ist.

Dieses Hinweisschild zeigt nun an, dass sich bei einem Produkt der Packungsinhalt verringert hat, während der Preis gleich geblieben ist.

„Shrinkflation“ ist der Begriff, der vor allem im Vorjahr in aller Munde war. Dabei handelt es sich um die Methode von Produzenten und Verkäufern, ein Produkt zum selben Preis aber geringerem Packungsinhalt zu verkaufen. Diese Vorgehensweise hat sogar der Regierung eine Reaktion und eine Planänderung entlockt. Mit April soll ein „Anti-Mogelpackungs-Gesetz“ dafür sorgen, dass Händler „Shrinkflation“ gnadenlos aufdecken müssen. Bei Billa hat man nicht so lange warten wollen, bereits seit 2. Jänner 2026 setzt man die Regelung in den Filialen um. Mehr dazu hier: Schon ab 2. Jänner: BILLA zieht österreichweite Neuerung vor.

Wo gehst du gerne einkaufen? SPAR Billa/Billa Plus ADEG Penny Hofer Lidl Sonstiges Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Shrinkflation: Erstes Produkt schon nach wenigen Tagen markiert

Schon kurz nach Start wurde dann auch bereits das erste Produkt markiert. Dabei handelt es sich um den Milka Schoko Snack, der geschrumpft aber gleichzeitig eben nicht billiger geworden ist. Bei Billa hat man sogleich reagiert, der beliebte Snack ist daher seit 12. Jänner mit dem Hinweis auf die Vorgehensweise markiert.

©5 Minuten | Der Milka Schoko Snack ist bei gleichem Preis kleiner geworden. ©5 Minuten | Das zeigt seit 12. Jänner 2026 auch ein kleines Hinweisschildchen direkt neben dem Preisschild an.

Billa kennzeichnet zweites von Shrinkflation betroffenes Produkt

Seit wenigen Tagen, konkret seit 18. Februar 2026, findet man in so mancher Filiale auch bei einem weiteren Produkt den Hinweis. „Geschummelt“ wurde nämlich auch bei der „Coppenrath & Wiese Feinste Sahne Erdbeer-Pannacotta-Kuppeltorte“ mit Verkaufsstart ab 18. Februar 2026. Das Hinweisschildchen, das eine aufmerksame 5 Minuten-Leserin bemerkt hat, ist auch hier bei den Tiefkühltorten angebracht. „Der Lieferant hat bei selbem Preis den Packungsinhalt reduziert. Der Grundpreis hat sich somit im Vergleich zu vorher erhöht“, heißt es dort. Konkret hatte die Torte vorher 1,5 Kilo, nun wiegt sie nur noch 1,4 Kilogramm, wie Fotos zeigen. Während der Verkaufspreis zwar der selbe bleibt, erhöht sich der Kilopreis damit um knapp einen Euro.

©Leserfoto | Dieses Produkt ist von Shrinkflation betroffen. ©Leserfoto | Während am Preisschild noch die 1.500 Gramm ausgegeben sind, stehen auf der Verpackung bereits die verringerten 1.400 Gramm. ©Leserfoto | Daher wurde das Produkt im Kühlregal mit diesem Hinweis versehen.

„Anti-Mogelpackungs-Gesetz“ steht vor dem Beschluss im Nationalrat

Das „Anti-Mogelpackungs-Gesetz“ könnte dann übrigens am kommenden Mittwoch, 4. März 2026, im Nationalrat beschlossen werden. Dieses besagt eben, dass größere Lebensmittel- und Drogeriegeschäfte ab April dazu verpflichtet werden, Produkte, deren Füllmenge bei gleicher Verpackungsgröße gesunken ist, klar zu kennzeichnen. Voraussetzung dafür, dass das auch beschlossen werden kann, ist übrigens, dass es auf EU-Ebene bis kommenden Dienstag keine Einwände gibt.