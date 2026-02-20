Österreich unter Schneedecke: Karte zeigt, wo jetzt wie viel liegt

Einiges an Schnee ist am Donnerstag und am Freitag, 19. und 20. Februar 2026, in Österreich gefallen. Eine Karte zeigt nun: Das Land liegt unter einer stellenweisen dicken Schneedecke. Lange wird diese aber wohl nicht halten.

Beinahe das gesamte Land liegt am Freitag, 20. Februar 2026, unter einer mehr oder weniger dicken Schneedecke.

„Ein Bild mit Seltenheitswert, nahezu ganz Österreich liegt unter einer mehr oder weniger mächtigen Schneedecke.“ Das schreiben nun die Meteorologen der „österreichischen Unwetterzentrale“ auf Facebook. Ihre Aussage untermauern sie dann auch gleich mit einer Karte, auf der deutlich zu sehen ist, dass es in ganz Österreich stark geschneit hat. In ganz Österreich? Nein, tatsächlich hat es auch drei kleine Ausnahmen gegeben: das Rheintal, Mittelkärnten (St. Veit, Feldkirchen) und lokal der Grenzbereich von Niederösterreich zu Tschechien. Diese Bereiche hat man auch auf der Karte markiert. Und wie man dort tatsächlich sehen kann, liegt dort nun nur wenig bis überhaupt kein Schnee.

Wintereinbruch sorgt für Probleme in großen Teilen Österreichs

Ansonsten zeigt die Karte aber recht deutlich, dass Österreich am Donnerstag und Freitag, 19. und 20. Februar 2026, mehr oder weniger komplett weiß geworden ist. In der Bundeshauptstadt Wien hat es überhaupt so viel geschneit, wie schon seit 21 Jahren nicht mehr. Alles dazu etwa hier: 17 Zentimeter: „Großer Schneefall vorbei“, so viel wie zuletzt 2005. Besonders dick sind die Schneepolster nun freilich auch bedingt durch die Höhenlage im Westen Österreichs. Aber auch in Niederösterreich sind bis zu 30 Zentimeter gefallen, das Burgenland hat mit den Folgewirkungen – darunter großflächigere und langwierige Stromausfälle – zu kämpfen, in der Süd- und Südoststeiermark wurde überhaupt ein AT-Alert wegen der Gefahrenlage ausgelöst.

Tauwetter wird Schnee wieder „wegfressen“

Mehr als ein kurzes Intermezzo hat der Winter allerdings nicht gegeben. In den kommenden Tagen erwartet die Österreicher nämlich wieder Tauwetter, der Schnee wird unter den stellenweise zweistelligen Temperaturen wegschmelzen. Viel wird von der dicken Schneedecke, unter der Österreich aktuell „begraben“ liegt, wohl nicht übrig bleiben.

