Wo auch am Samstag noch Schnee in Österreich fallen wird

Der Freitag, 20. Februar 2026, hat in Österreich jede Menge Schnee gebracht. Doch auch am Samstag, 21. Februar, wird es hier und da noch schneien. Wir haben die Prognose für euch.

Auch am Samstag wird in Österreich stellenweise wieder Schnee erwartet - anfangs noch in tieferen Lagen, später steigt die Schneefallgrenze dann an.

Nachdem am Freitag im Großteil Österreichs viel Schnee gefallen ist – mehr dazu etwa hier: „Mächtige Schneedecke“: Karte zeigt, wo jetzt wie viel liegt -, überzieht am Samstag der umfangreiche Wolkenschirm einer Warmfront von Westen her das Land. „Kurze Sonnenfenster ergeben sich lediglich in der Osthälfte. Im Westen und Nordwesten beginnt es bereits ab den frühen Morgenstunden zu regnen oder zu schneien, tagsüber steigt die Schneefallgrenze von tiefen Lagen auf rund 800 bis 1.500 Meter Seehöhe, von Ost nach West“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria„.

Diese Temperaturen erwarten die Österreicher am Samstag

Den Niederschlagsschwerpunkt sehen die Experten voraussichtlich zwischen dem Arlberg und dem Mariazeller Land. Trocken bleibt es ganztägig wohl im äußersten Süden. Die Temperaturen werden in der Früh noch frostige minus zwölf bis minus zwei Grad erreichen, im Westen gut und gerne auch bis zu plus drei Grad, im Tagesverlauf steigen sie auf zwei bis zehn Grad an.