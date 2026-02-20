Lotto-Ziehung am 20. Februar: Diese Zahlen sind 5,8 Millionen Euro wert

Bei der Lotto-Bonusziehung am 20. Februar 2026 ist es nicht nur um den zweiwöchentlichen 30.000-Euro-Bonus gegangen, sondern auch um riesige Jackpots sowohl bei Lotto als auch beim Joker. Wir haben die gezogenen Zahlen für euch.

Nachdem in den letzten fünf Lotto-Ziehungen niemand mehr die sechs Richtigen am Schein hatte, ist es bei der Bonusziehung am Freitag, 20. Februar 2026, um nicht weniger als einen Fünffachjackpot und knapp 5,8 Millionen Euro gegangen. Übrigens: Das letzte Mal, als der Sechser geknackt wurde, ist es ebenfalls um einen Fünffachjackpot gegangen. Ein Wiener konnte die gesamte Summe mit nach Hause nehmen und ist nun um 6,1 Millionen Euro reicher. Alles dazu auch hier: Wiener räumt richtig ab, holt sich höchsten Lotto-Gewinn des Jahres.

Lotto-Ziehung bringt auch Joker-Dreifachjackpot

Doch nicht nur bei „Lotto 6 aus 45“ geht es um richtig viel Geld. Der Joker ist nämlich am Mittwoch, 18. Februar 2026, zum dritten Mal in Folge nicht geknackt worden. Heißt: Hier warten ein Dreifachjackpot und immerhin 900.000 Euro im Topf. Welche Zahlen bei der Ziehung am Freitag gezogen worden sind und ob deine dabei waren, erfährst du übrigens in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, 20. Februar 2026, gezogen: Lotto : 6, 9, 16, 18, 25, 27; Zusatzzahl: 20

: 6, 9, 16, 18, 25, 27; Zusatzzahl: 20 LottoPlus : 5, 13, 15, 29, 43, 45

: 5, 13, 15, 29, 43, 45 Joker : 2, 4, 0, 2, 9, 1

: 2, 4, 0, 2, 9, 1 Quittungsnummer für 30.000-Euro-Bonus: folgt alle Angaben ohne Gewähr

Fünfer mit Zusatzzahl bei Mittwochsziehung höchste Gewinne

Neben Lotto und Joker hat es bei der Mittwochsziehung auch bei LottoPlus keinen Hauptgewinn gegeben. Hier wurde das Geld wie üblich auf die Fünfer aufgeteilt, wodurch 49 Österreicher jeweils rund 8.200 Euro bekommen. Trotz fehlendem Sechser wurden damit die beiden größten Gewinne bei Lotto gewonnen. Ein Niederösterreicher via Quicktipp und ein Spielteilnehmer über die Spieleseite „win2day“ per Normalschein hatten nämlich fünf Richtige und die Zusatzzahl am Schein. Heißt: Beide bekommen jeweils mehr als 77.000 Euro überwiesen, wie die „Österreichischen Lotterien“ berichten.