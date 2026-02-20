Durch die Luft geschleudert: Betrunkener Fußgänger von Linienbus erfasst

Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Fußgänger hat sich Freitagnachmittag in Linz ereignet. Der 25-jährige Mann wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Unfallzeugen gaben gegenüber den Polizeibeamten außerdem an, dass der 25-Jährige bei dem Zusammenprall telefoniert habe.

Unfallzeugen gaben gegenüber den Polizeibeamten außerdem an, dass der 25-Jährige bei dem Zusammenprall telefoniert habe.

Am frühen Nachmittag des 20. Februar 2026 ereignete sich in Linz ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Fußgänger. Ein 25-Jähriger aus Linz ging am Gehsteig die Ziegeleistraße entlang und überquerte kurzerhand die Fahrbahn. Dabei übersah er einen ankommenden Linienbus, an dessen Steuer ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land saß. Der Busfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern.

Fußgänger auf Gehsteig geschleudert

Der 25-Jährige wurde ca. fünf Meter weit geschleudert und kam auf der Gehsteigkante verletzt zum Liegen. Er wurde vor Ort von der Rettung und dem Notarztteam erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus verbracht.

Alkomattest positiv

Ein Alkomattest ergab bei dem verletzen Fußgänger einen Wert von knapp unter 0,7 Promille. Unfallzeugen gaben gegenüber den Polizeibeamten an, dass der 25-Jährige bei dem Zusammenprall telefoniert habe.