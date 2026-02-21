Eurovision Song Contest: Dieser Sänger tritt heuer für Österreich an

Am Freitag kämpften zwölf Acts in der Live-Show "Vienna Calling" darum, wer Österreich beim diesjährigen Eurovision Song Contest vertreten darf. Ein junger Burgenländer machte mit seinem Popsong das Rennen.

Die Entscheidung ist gefallen: Cosmó wird Österreich beim 70. Eurovision Song Contest (ESC) im Mai in Wien vertreten. Der 19-Jährige setzte sich am Freitagabend in der ORF-Live-Show „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ gegen elf weitere Acts durch.

©ORF/Thomas Ramstorfer Cosmó und sein Team freuen sich über den fixen Finalplatz beim Eurovision Songcontest. ©ORF/Thomas Ramstorfer Mit „Tanzschein“ will Cosmó sich den ESC-Sieg holen.

„Möchte für meine Mama antreten“

Mit seinem deutschsprachigen Popsong „Tanzschein“ überzeugte er sowohl Jury als auch Publikum. Der Song sei ursprünglich für seine Mutter entstanden, weil sie mehr tanzen wolle erzählte der Musiker nach seinem Sieg. „Wir haben auch schon das ein oder andere Mal gemeinsam in der Küche dazu getanzt, bevor ich den Song für ‚Vienna Calling‘ eingereicht habe“, verriet er und erklärte: „Von daher möchte ich für meine Mama antreten und beim ESC gewinnen.“ Tanzen sei eine universelle Sprache, mit der er Menschen verbinden wolle – passend zum ESC-Motto „United by Music“.

Von der Starnacht zum Eurovision Songcontest

Cosmó wurde in Ungarn geboren, wuchs im Burgenland auf und lebt heute in Wien. 2022 stand er im Finale von „The Voice Kids“. Sein Künstlername steht für seine Weltoffenheit und seine Faszination für das Universum. Seit dem vergangenen Jahr arbeitet er intensiv an eigener Musik. Er spielt Gitarre und Klavier und nimmt Gesangsunterricht bei einer Opernsängerin aus Graz. Cosmó ist bereits öfters auf größeren Bühnen gestanden, so etwa als Warm-up bei der Starnacht am Neusiedlersee. Beim ESC will er nun vor internationalem Publikum antreten – mit dem klaren Ziel, die Halle nicht nur zum Beben, sondern auch zum Tanzen zu bringen.