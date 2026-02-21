15 Einsätze in zwei Tagen: Schnee fordert Feuerwehr im Burgenland

Schneefälle sorgen in Neusiedl am See für eine wahre Einsatzserie: 15 Mal musste die Feuerwehr am 19. und 20. Februar ausrücken – von Fahrzeugbergungen bis zu einem beschädigten Wintergartendach im Ortszentrum.

Durch die starken Schneefälle waren Entwässerungsgräben auf Großparkplätzen nicht mehr sichtbar - mehrere Fahrzeuge mussten geborgen werden.

Durch die starken Schneefälle waren Entwässerungsgräben auf Großparkplätzen nicht mehr sichtbar - mehrere Fahrzeuge mussten geborgen werden.

Was der starke Schneefall in Neusiedl am See im Burgenland angerichtet hat, zeigte sich am 19. und 20. Februar 2026 deutlich: Gleich 15 schneebedingte Schadensereignisse beschäftigten die Feuerwehr. Kaum war ein Einsatz beendet, folgte bereits der nächste.

©FF Neusiedl am See | Die FF Neusiedl am See stand am 19. und 20. Februar bei insgesamt 15 schneebedingten Einsätzen im Dauereinsatz.

Unfall in der Nacht

Los ging es bereits in der Nacht auf Donnerstag. Nach einem Verkehrsunfall wurde die Feuerwehr zur Fahrzeugbergung alarmiert. Ein Auto ist gegen eine Laterne geprallt. Glück im Unglück: Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Das beschädigte Fahrzeug musste jedoch geborgen werden.

Autos in Gräben gerutscht

Am Freitag, dem 20. Februar, häuften sich dann die Einsätze. Vor allem auf den Großparkplätzen kam es zu Problemen. Durch die hohen Schneemengen waren die Entwässerungsgräben nicht mehr zu erkennen. Mehrere Fahrzeuge rutschten hinein und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Ein Einsatz folgte auf den nächsten.

Dach gibt unter Schneelast nach

Ein besonders langwieriger Einsatz spielte sich im Ortszentrum ab. Am Dach des Wintergartens einer Pizzeria drückte die schwere Schneelast so stark, dass Teile der Konstruktion nachgaben und sich nach unten bogen. Die Einsatzkräfte entfernten die Schneemassen, soweit sie erreichbar waren. Zusätzlich wurde die Dachkonstruktion mit Holzpfosten und Deckenstützen abgesichert, um weitere Schäden zu verhindern.

Unterstützung auf der L303

Zum Abschluss unterstützte die Feuerwehr Neusiedl am See mit ihrem Wechsellader die Feuerwehr Mönchhof. Auf der L303 mussten ein Kastenwagen und ein Lkw geborgen werden. Nach zwei intensiven Tagen zeigt sich: Der Winter hatte Neusiedl am See fest im Griff und die Feuerwehr alle Hände voll zu tun.