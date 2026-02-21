Vater nach Abfahrt vermisst: Große Suche endet tragisch in Vorarlberg

Nach einer Abfahrt mit seinem Sohn kam der Vater nicht mehr zum Treffpunkt im Novatal. Sein 15-jähriger Sohn begann zu suchen und schlug Alarm. Am Abend brachte eine große Suchaktion in Vorarlberg traurige Gewissheit.

Was als gemeinsamer Skitag begann, endete für eine Familie in St. Gallenkirch (Vorarlberg) in einer Tragödie. Am Freitag, dem 20. Februar 2026, ist ein 61-jähriger Vater gemeinsam mit seinem 15-jährigen Sohn im Skigebiet Silvretta Montafon unterwegs. Gegen 15 Uhr fuhren die beiden im Bereich Jöchli Talstation im freien Skiraum ab. Sie vereinbarten einen Treffpunkt im Novatal. Dort kam der Vater jedoch nie an.

Sohn startete Suche

Als der 61-Jährige nicht erschien und auch telefonisch nicht erreichbar war, machte sich sein Sohn selbst auf die Suche. Der 15-Jährige fuhr über die Talabfahrt in Richtung St. Gallenkirch ab, um nach seinem Vater zu sehen. Doch auch im Talbereich konnte er ihn nicht finden. Gegen 18 Uhr verständigte der Jugendliche zunächst die Liftgesellschaft und anschließend die Polizei.

Handyortung im Skigebiet

Eine durchgeführte Handyortung ergab, dass sich das Mobiltelefon des Abgängigen weiterhin im Skigebiet befand und noch in Betrieb war. Daraufhin wurde ein Sucheinsatz ausgelöst. Zahlreiche Einsatzkräfte machten sich auf den Weg, um das Gebiet abzusuchen.

Leblos unter einem Baum entdeckt

Im Zuge der Suchmaßnahmen wurde der 61-jährige Mann schließlich von einem Mitglied der Bergrettung unter einem Baum, im Schnee liegend, leblos aufgefunden. Jede Hilfe kam zu spät. Am Einsatz waren die Bergrettung St. Gallenkirch und Gaschurn mit insgesamt rund 30 Personen beteiligt. Zudem standen drei Drohnen der Bergrettung Vorarlberg, mehrere Bedienstete des Skigebiets, ein Rettungshubschrauber aus der Schweiz sowie Kräfte der Alpinpolizei Vorarlberg und der Polizeiinspektion Schruns mit insgesamt neun Personen im Einsatz.