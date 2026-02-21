Lawinengefahr spitzt sich zu: Tirol ruft Bundesheer zu Hilfe

Nach mehreren Lawinentoten in Tirol ist die Lage prekär. Die Schneemassen sind instabil, die Lawinengefahr hoch. Nun hebt das Österreichische Bundesheer mit einem AW169-Helikopter ab, um aus der Luft zu helfen.

In Tirol ist die Lawinengefahr derzeit so hoch, dass das Österreichisches Bundesheer zur Unterstützung angefordert wurde. Am Samstag (21. Feber) startet ein Mehrzweckhubschrauber vom Typ AW169 in den Morgenstunden zu einem Assistenzeinsatz. Grund ist die prekäre Schneelage und die ausgerufene Lawinenwarnstufe 4 – das bedeutet „große Lawinengefahr“. Wie groß die Gefahr aktuell ist, beweisen aktuelle tragische Unfälle: Erst gestern kamen in Tirol bei Lawinenabgängen vier Menschen ums Leben.

Erkundungen und Rettungseinsätze

Angefordert wurde der Einsatz von der Landeswarnzentrale Tirol. Mit dem Assistenzeinsatz soll die örtliche Lawinenkommission unterstützt werden. Der Hubschrauber soll Erkundungsflüge durchführen und Mitglieder der Bergrettung transportieren. Diese übernehmen anschließend Lawinensprengungen und mögliche Windenbergungen. Der AW169 ist mit moderner Technik und Rettungswinde ausgestattet und speziell für Einsätze im alpinen Gelände geeignet. Geplant ist der Einsatz vorerst für Samstag von 8 bis 18 Uhr.

Bundesheer unterstützte schon öfter

Das Bundesheer hat bereits in der Vergangenheit wiederholt bei Lawinengefahrsituationen unterstützt, etwa bei großflächigen Schneefällen in Westösterreich, bei Evakuierungen abgeschnittener Täler sowie bei der Versorgung eingeschlossener Ortschaften aus der Luft. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner erklärt:

Die Sicherheit der Bevölkerung hat oberste Priorität. In enger Zusammenarbeit mit den zivilen Behörden stellt das Bundesheer rasch und flexibel Fähigkeiten bereit, die im alpinen Katastrophenfall entscheidend sein können. Unsere Soldatinnen und Soldaten unterstützen dort, wo spezielle militärische Mittel – insbesondere aus der Luft – Leben schützen können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.02.2026 um 08:19 Uhr aktualisiert