Österreich: Mehr Abschiebungen als Asylanträge im Jänner

Österreich verzeichnet im Jänner so wenige Asylanträge wie seit fast sechs Jahren nicht. Gleichzeitig mussten mehr Menschen das Land verlassen, als neue Anträge gestellt wurden. Die aktuellen Zahlen zeigen einen klaren Trend.

945 Asylanträge wurden im Jänner in Österreich gestellt. Das ist ein Rückgang von rund 51 Prozent im Vergleich zum Jänner 2025 (damals waren es noch 1.918 Anträge). Damit sind die Zahlen so niedrig wie seit fast sechs Jahren nicht mehr. Von den 945 Anträgen waren 421 sogenannte Erstanträge, also von Menschen, die erstmals nach Österreich gekommen sind. Auch hier zeigt sich ein Minus von fast 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die übrigen Anträge betreffen etwa in Österreich geborene Kinder. Die meisten Anträge stammten im Jänner von Syrern (264). Der Großteil davon betrifft jedoch Kinder, die bereits in Österreich geboren wurden.

Familiennachzug nahezu gestoppt

Ein deutlicher Unterschied zeigt sich beim Familiennachzug. Während im Jänner 2024 noch mehr als 830 Personen auf diesem Weg nach Österreich einreisten, gab es im Jänner 2026 lediglich eine einzige Einreise. Der Familiennachzug wurde mit Anfang Jänner per Verordnung für weitere sechs Monate ausgesetzt. Laut Innenministerium entlastet das Gesundheits-, Bildungs-, Integrations- und Sozialsystem. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) betont: „Maßnahmen wirken. Um Bevölkerung noch stärker zu entlasten, muss harte und konsequente Asylpolitik fortgesetzt werden.“

©BMI/Jürgen Makowecz Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sieht die aktuellen Zahlen als Bestätigung des eingeschlagenen Kurses in der Asylpolitik.

Weniger Aufgriffe an den Grenzen

Auch bei den illegalen Grenzübertritten zeigt sich ein Rückgang. Zwischen Jänner und Mitte Februar 2023 wurden im Burgenland noch rund 3.000 Personen aufgegriffen. Im selben Zeitraum 2026 waren es 65. Nur sieben von ihnen stellten einen Asylantrag, die anderen mussten Österreich verlassen. Die Grenzkontrollen zu Ungarn, Slowenien, Tschechien und der Slowakei wurden Mitte Dezember 2025 um weitere sechs Monate verlängert. Zusätzlich wurde der Kontrollgürtel verbreitert und das Zusammenspiel von stationären und mobilen Kontrollen ausgebaut. Maßnahmen wie die „Operation Fox“ auf ungarischem Staatsgebiet sind Teil dieses Konzepts.

Mehr Abschiebungen als neue Anträge

Im Jänner mussten 1.083 Personen Österreich verlassen – mehr als neue Asylanträge gestellt wurden. 602 Personen (56 Prozent) wurden zwangsweise außer Landes gebracht, 481 (44 Prozent) reisten eigenständig aus. Rund 41,5 Prozent der Abgeschobenen waren strafrechtlich verurteilt. Zusätzlich gab es 89 sogenannte Dublin-Überstellungen. 17 Algerier, neun Afghanen und sechs Marokkaner mussten im Rahmen dieser Regelung Österreich verlassen. Bis Ende Jänner wurden 1.949 Verfahren negativ entschieden oder eingestellt. 653 Personen erhielten Asyl oder subsidiären Schutz. Antragsteller aus Georgien, Indien und Tunesien hatten im Jänner keine Chance auf Asyl – alle Anträge wurden negativ beschieden.

Auch europaweit sinkende Zahlen

Nicht nur in Österreich gehen die Zahlen zurück. In Europa, inklusive Schweiz und Norwegen, wurden im Jänner 2026 bis Kalenderwoche fünf insgesamt 66.034 Asylanträge gestellt. Das sind rund 17 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2025. In Polen (-66 Prozent), Slowenien (-45 Prozent) und Deutschland (-32 Prozent) war der Rückgang besonders deutlich. Leichte Anstiege gab es etwa in Litauen und den Niederlanden – auf niedrigem Niveau. Derzeit befinden sich 51.935 Menschen in der Grundversorgung, mehr als 29.700 davon sind Kriegsvertriebene aus der Ukraine. Anfang 2023 waren es noch knapp 93.000 Personen. Die gesunkenen Zahlen führten auch dazu, dass die Zahl der Bundesquartiere von mehr als 30 auf aktuell acht reduziert werden konnte.