Zweimal „Sechs Richtige“ – drei Millionen Euro gehen ins Ländle

Vorarlberg jubelt, Tirol und Oberösterreich ebenfalls: Beim Fünffachjackpot am Freitag wurden gleich mehrere Millionen-Gewinne ausgespielt. Auch über win2day klingelte es kräftig in der Kassa.

So voll waren die Töpfe schon lange nicht mehr und am Freitag, dem 20. Feburar, wurden sie komplett geleert. Beim Lotto „6 aus 45“ wartete ein Fünffachjackpot mit mehr als 5,9 Millionen Euro auf die „sechs Richtigen“. Gleich zwei Spielteilnehmer trafen ins Schwarze. Eine Person aus Vorarlberg versuchte ihr Glück mit sechs Quicktipps, eine weitere über die Spieleseite win2day mit sechs Tipps auf einem Normalschein. Beide dürfen sich nun über exakt 2.951.543,70 Euro freuen.

Auch Fünfer und Bonus bringen Geldregen

Nicht nur die „Sechser“ sorgten für strahlende Gesichter. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es drei Gewinne zu jeweils rund 47.900 Euro. Ein Gewinn ging per Quicktipp nach Oberösterreich, die beiden anderen wurden in der Steiermark sowie über win2day mit einem Normalschein erzielt. Zusätzlich wurde unter allen mitspielenden Lotto-Tipps ein Bonus von 30.000 Euro verlost. Dieser Gewinn blieb in Wien.

LottoPlus: 49 Mal rund 7.700 Euro

Bei LottoPlus blieb der große Sechser diesmal aus. Doch leer ging deshalb niemand aus. Die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt. Insgesamt 49 Spielteilnehmer erhalten jeweils rund 7.700 Euro. In der nächsten Runde am Sonntag, dem 22. Februar, geht es beim LottoPlus-Sechser um etwa 150.000 Euro.

Joker-Dreifachjackpot ebenfalls geknackt

Auch beim Joker war Spannung angesagt: Der erste Dreifachjackpot des Jahres wartete mit gut 950.000 Euro. Zwei Spielteilnehmer:innen sagten „Ja“ zur richtigen Joker-Zahl und das zahlte sich aus. Jeweils etwas mehr als 476.000 Euro gehen nach Tirol und nach Oberösterreich. Die nächste Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.