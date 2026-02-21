Randale in Oberösterreich: Aggressiver Lokalgast ging auf Polizisten los

In Freistadt ist es am Freitagabend zu einer Rangelei vor einem Lokal gekommen. Ein 27-Jähriger wurde verletzt, eine Armbanduhr beschädigt. Später zeigte sich ein 19-Jähriger auch gegenüber der Polizei massiv aggressiv.

Am Freitag, dem 20. Februar 2026, gegen 19.50 Uhr kam es in bzw. vor einem Lokal in Freistadt (Oberösterreich) zu einer Rangelei. Dabei wurde die Armbanduhr eines 43-Jährigen aus dem Bezirk Freistadt beschädigt. Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl erlitt Verletzungen. Wie es genau zu dem Streit kam, ist nicht bekannt. Fest steht: Der Vorfall sorgte für einen Polizeieinsatz.

Aggressives Verhalten im Polizei-Foyer

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich ein 19-jähriger Verdächtiger aus dem Bezirk Freistadt alles andere als kooperativ. Im Foyer der Polizeiinspektion Freistadt verhielt er sich gegenüber den einschreitenden Beamten „äußerst aggressiv“. Mehrmals versuchte er, sich der Amtshandlung zu entziehen, indem er das Foyer verlassen wollte. Gleichzeitig äußerte er lautstark und deutlich wahrnehmbar mehrfach derbe, beleidigende und drohende Aussagen.

Beschimpfungen und tätlicher Angriff

Schon bei der vorangegangenen Amtshandlung soll der 19-Jährige beteiligte Personen lautstark mit derben Ausdrücken beschimpft haben. Nachdem ein freiwilliger Alkovortest durchgeführt worden war, stimmte er auch einem freiwilligen Suchtgiftschnelltest zu. Dabei eskalierte die Situation erneut: Laut Polizei wurde der junge Mann wieder „extrem aggressiv“ und schlug mit den Händen gegen die einschreitenden Beamten.

Festnahme nach mehrfacher Abmahnung

Trotz mehrfacher Abmahnung beruhigte sich der 19-Jährige nicht. Die Beamten nahmen ihn schließlich fest. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, wurde er auf freiem Fuß angezeigt, so schildert es die Landespolizeidirektion Oberösterreich.