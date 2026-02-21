„Keine Heizung, arschkalt“: Tausende Haushalte über Nacht ohne Strom

Plötzlich war der Strom in großen Teilen des Südburgenlands weg. Der Schneefall hat in der Nacht auf Freitag und am Freitag für große Schäden im Südosten Österreichs gesorgt, viele Haushalte blieben über Nacht dunkel - und kalt.

Seit Freitag, 20. Februar 2026, 3 Uhr in der Früh sind die Techniker der Burgenland Energie und der Netz Burgenland im Einsatz. Der Schneefall hatte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nämlich gravierende Auswirkungen. Vor allem im Südburgenland sind zahlreiche Bäume umgekippt und haben dabei die Stromversorgung gekappt. Waren um 14 Uhr noch rund 10.000 Haushalte ohne Strom, konnte man das bis 20 Uhr zumindest auf 4.160 Haushalte reduzieren.

Wieso die Stromversorgung in Teilen des Burgenlands über Nacht nicht möglich war

Doch genau für jene Haushalte im Bezirk Jennersdorf und Teilen von Güssing ist durch die zerstörten Stromleitungen die Versorgung nicht möglich gewesen. Problematisch war auch die verschärfte Wetterlage, durch die die Einsatzteams die Wälder der Region nicht betreten durfte und somit die Stromleitungen auch nicht in Stand setzen konnte. Alles dazu auch hier: Schwere Schnee-Schäden: Stromausfall im Burgenland teils bis Samstag.

Betroffene Haushalte äußern ihren Unmut

Freitagabend ist man davon ausgegangen, dass sich die Wetterlage bis in der Früh entspannen könnte und man zu den Störungsstellen gelangen und die Leitungen dort reparieren kann. Aktuell ist noch unklar, wie lange die Stromausfälle in den betroffenen Regionen noch andauern werden und wann die Schadstellen repariert werden können. Während man versichert, alles mögliche zu machen und gemacht zu haben, äußern betroffene Haushalte auf Facebook in Kommentaren ihren Unmut.

„Als wärst in einem Dritte-Welt-Land…“

So hatte ein Burgenländer von 9 bis 16.30 Uhr keinen Strom, danach sei er bis 21.30 Uhr wieder da gewesen. „Und dann wieder weg. Die ganze Nacht hatten wir keine Heizung, es ist arschkalt.“ Eine Frau stimmt dem zu: „Arschkalt und die Lebensmittel im Kühlschrank geben auch den Geist auf. Als wärst in einem Dritte-Welt-Land.“ Auch eine Facebook-Nutzerin aus Olbendorf (Bezirk Güssing) übt Kritik, sie habe seit Freitagnachmittag, 14 Uhr, keinen Strom. „Ein Armutszeugnis“, meint sie.

Update: Reparaturarbeiten sind voll im Gange

Wie die Burgenland Energie nun erklärt, hätten nachstürzende Bäume über Nacht dazu geführt, dass es zu neuen Stromausfällen gekommen ist. Stand 8.30 Uhr seien am Samstag demnach 5.042 Haushalte in den Bezirken Jennersdorf und Güssing ohne Strom gewesen. Durch die aktuell gute Wetterlage komme man allerdings zu den Störungsstellen und würde mit allen Einsatzkräfte vor Ort arbeiten. Allzu bald wird der Strom vielerorts aber wohl nicht wieder angehen, die „aufwändigen Arbeiten an den beschädigten Stromleitungen werden noch mehrere Stunden dauern“, erklärt man. Die Techniker erwarten, dass alle Haushalte noch im Laufe des heutigen Tages wieder mit dem Stromnetz verbunden werden können – sofern die Witterung „so bleibt“ und die Arbeiten wie im Einsatzplan vorgesehen „weiter so gut vorangehen“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.02.2026 um 09:54 Uhr aktualisiert