200 Lawinen in einer Woche: „Es ist schmerzlich, dass…“

Mehr als 200 Lawinen wurden in Tirol seit 13. Februar 2026 gemeldet, dabei wurden viele Menschen verletzt, alleine am Freitag, 20. Februar, starben vier. Nun meldet sich auch Tirols Landeshauptmann Anton Mattle zu Wort.

„Es ist schmerzlich, dass wir bereits mehrere Lawinenabgänge mit Verletzten und Toten verzeichnen müssen“, so der Landeshauptmann. Alleine am Freitag, 20. Februar 2026, seien 35 Lawinenmeldungen eingegangen, 13 davon mit Personenbeteiligung. Vier Personen sind dabei verstorben. Seit 13. Februar, also innerhalb einer Woche, habe der Lawinenwarndienst überhaupt mehr als 200 Lawinenereignisse gemeldet, heißt es in einer Aussendung des Landes Tirol. Alleine im Februar musste man bisher schon elf Lawinentote betrauern. Aktuell ist deshalb sogar das Bundesheer in Tirol im Einsatz. Alles dazu auch hier: Lawinengefahr spitzt sich zu: Tirol ruft Bundesheer zu Hilfe.

„Gefährliche, nicht zu unterschätzende Situation“

„Tirol ist ein sicheres Land mit gut ausgebauten Pisten und einem engmaschigen Sicherheitsnetz. Dennoch verlangen unsere Berge nach Vorsicht und Eigenverantwortung“, so Landeshauptmann Mattle. Auf den Bergen in weiten Teilen Tirols herrscht aktuell Lawinenwarnstufe 4. „Eine gefährliche und nicht zu unterschätzende Situation“, weiß er. Und: „Bitte passen Sie auf, bleiben Sie auf gesicherten Pisten und routen und planen Sie Ihre Ski- oder Bergtouren mit der notwendigen Vorsicht.“ Im Zweifelsfall sollte man einfach auf die Skitour verzichten.

So viel Schnee ist in Tirol in der vergangenen Woche gefallen

In der vergangenen Woche hat der Winter dabei in Tirol so richtig zugeschlagen, in Summe sind 100 bis 150 Zentimeter im Westen und Nordwesten gefallen, in den übrigen Landesteilen waren es immer noch zwischen 30 und 70 Zentimeter. Durch den teils starken Wind aus wechselnden Richtungen entstehen auch umfangreiche Triebschneeansammlungen, die auf einer schwachen Altschneedecke abgelagert werden. Dadurch können Lawinen sehr leicht ausgelöst werden und auch große Lawinen seien möglich. „Besonders während der intensiven Niederschläge ist mit spontanen Lawinenabgängen zu rechnen“, heißt es seitens des Landes.

„Lawinensituation bleibt gefährlich“

Aber auch danach sei die Schneedecke störanfällig. Typische Alarmsignale seien „Wumm“-Geräusche und Rissbildungen. Fernauslösungen sind verbreitet ebenfalls möglich, was bedeutet, dass Lawinen aus sicher geglaubter Distanz ausgelöst werden können. Um nicht notwendige Sucheinsätze zu vermeiden, solle man übrigens auch Negativlawinen melden. Dabei handelt es sich um Abgänge, bei denen niemand zu Schaden kommt. Die Meldung ist telefonisch über den Notruf 144, den Alpinnotruf 140 oder über die SOS-EU-Alp-App möglich. „Die Lawinensituation bleibt gefährlich“, fasst das Land abschließend zusammen.