Nach Lokal-Streit: Verletzter randaliert in Rettungsauto

Im Bezirk Schwaz in Tirol ist ein Streit in einem Lokal eskaliert, ein 30-jähriger Däne wurde dabei verletzt. Im Rettungswagen randalierte er dann und trat mit den Skischuhen um sich.

Freitagabend, am 20. Februar 2026 gegen 20 Uhr, ist es in einem Lokal in Mayrhofen (Bezirk Schwaz, Tirol) zu einem Streit zwischen einem 30-jährigen Dänen und einem unbekannten Mann gekommen. Der Unbekannte schlug dem Dänen dabei mit der Faust gegen den Kopf, wodurch dieser verletzt wurde.

Rettungspersonal bleibt unverletzt

Als der 30-Jährige dann mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht wurde, begann er plötzlich zu randalieren und trat mit den Skischuhen gegen die Einrichtung des Rettungswagens, berichtet die Polizei nun. Bei dem Vorfall sei „erheblicher Sachschaden“ entstanden, das Rettungspersonal blieb allerdings unverletzt.