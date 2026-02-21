ORF-Briefe trudeln ein, Österreicher müssen zahlen: Was jetzt gilt

Bei vielen Österreichern trudeln aktuell Briefe und Mails vom ORF für die Gebühren-Vorschreibungen für 2026 ein. Wie lange du Zeit hast und was passiert, wenn du nicht zahlst, erfährst du hier bei uns.

Die Vorschreibungen für den ORF-Beitrag trudeln seit Jänner bei den Österreichern ein.

Gestaffelt im Zeitraum zwischen Jänner und März bekommen viele Österreicher die Jahres-Vorschreibungen zur ORF-Gebühr 2026 zugeschickt. Betroffen sind dabei jene privaten Haushalte, die die Gebühr nicht schon per SEPA-Lastschriftmandat sondern per Erlagschein bezahlen. Es handelt sich immerhin um hunderttausende Kunden. Die Vorschreibung kommt dabei per Post oder auf Wunsch auch per E-Mail, heißt es aus der ORF-Unternehmenskommunikation auf Nachfrage von 5 Minuten.

Was passiert, wenn man den ORF-Beitrag nicht fristgerecht zahlt

Man hat dann übrigens 14 Tage Zeit, um die Gebühr zu begleichen. „Bei nicht fristgerechter Zahlung wird, mit etwas zeitlichem Abstand, um eine Überschneidung mit der Einzahlung zu vermeiden, eine Zahlungserinnerung versendet. Mit dem Versand der Zahlungserinnerung fällt ein Säumniszuschlag an“, erklärt man weiter. Der Säumniszuschlag soll den erhöhten Verwaltungsaufwand der ORF-Beitrags Service GmbH (OBS) decken und umfasst 10 Prozent der offenen Forderung, „höchstens jedoch 18,36 Euro“. Unternehmen bekommen ihre Jahres-Vorschreibungen übrigens stets von Juni bis Jahresende.

Was für Erlagscheinzahler beim ORF-Beitrag jetzt gilt

In der zweiten Jahreshälfte 2025 hat lange Verwirrung auch um das Thema der Teilzahlungen geherrscht. Erst sollten sie ab 2026 für Erlagscheinzahler abgeschafft werden, dann wurde berichtet, dass sie doch weiterhin möglich seien. Schließlich wurde eine Übergangsregelung beschlossen. Jene Österreicher, die im Jahr 2023 die GIS-Gebühren nicht in Teilbeträgen oder noch gar nicht bezahlt haben, können den Betrag per Erlagschein nur noch für das gesamte Jahr bezahlen – macht immerhin je nach Bundesland bis zu 240 Euro auf einmal. „Man gönnt sich ja sonst nichts“, meint eine 5 Minuten-Leserin, die ihre Vorschreibung kürzlich bekommen hat. Alles dazu auch hier: ORF-Gebühr per Erlagschein sorgt für Verwirrung: Was jetzt gilt.

ORF-Beitrag in Teilbeträgen ist nur per SEPA-Lastschrift möglich

Hat man die GIS-Gebühren 2023 bereits in Teilbeträgen entrichtet und wurde das Anfang 2024 automatisiert auf den ORF-Beitrag umgestellt, kann man noch bis Ende 2027 mit dem Erlagschein in Teilbeträgen (zwei oder sechs Mal im Jahr) zahlen. Beim SEPA-Lastschriftverfahren ist diese Teilzahlung auch weiterhin ohne Übergangsfrist möglich.