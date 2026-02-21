Geisterfahrer erfasst 55-Jährige auf Schutzweg in Enns – Lenker flüchtet

In den frühen Morgenstunden am Samstag, dem 21. Februar 2026, wurde eine 55-jährige Ungarin aus dem Bezirk Linz-Land in Enns (Oberösterreich) auf einem Schutzweg schwer verletzt. Kurz vor 5 Uhr überquerte sie die Dr. Renner Straße, als sie von einem dunklen Wagen erfasst wurde, der laut Landespolizeidirektion Oberösterreich „mit massiv überhöhter Geschwindigkeit und auf dem linken Fahrstreifen als Geisterfahrer unterwegs gewesen“ ist. Der Wagen kam aus Richtung Enns, traf die Frau im Bereich der Beine und schleuderte sie mehrere Meter zur Seite. Anstatt anzuhalten und Hilfe zu leisten, setzte der Lenker seine Fahrt fort und fuhr in Richtung Asten davon. Die 55-Jährige blieb verletzt zurück und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Linz gebracht, so die Polizei. Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeuglenker laufen.