Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man ein Rettungsauto des Roten Kreuzes.
Die 55-Jährige wurde auf einem Schutzweg in Enns von einem dunklen Pkw erfasst, der laut Polizei als Geisterfahrer unterwegs war und danach Richtung Asten flüchtete.
Linz-Land/OÖ
21/02/2026
Fahrerflucht

Geisterfahrer erfasst 55-Jährige auf Schutzweg in Enns – Lenker flüchtet

Eine 55-jährige Frau wurde in den frühen Samstagmorgenstunden in Enns auf einem Schutzweg von einem dunklen Wagen erfasst. Der Lenker fuhr weiter, ohne anzuhalten. Die Polizei ermittelt.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)

In den frühen Morgenstunden am Samstag, dem 21. Februar 2026, wurde eine 55-jährige Ungarin aus dem Bezirk Linz-Land in Enns (Oberösterreich) auf einem Schutzweg schwer verletzt. Kurz vor 5 Uhr überquerte sie die Dr. Renner Straße, als sie von einem dunklen Wagen erfasst wurde, der laut Landespolizeidirektion Oberösterreich „mit massiv überhöhter Geschwindigkeit und auf dem linken Fahrstreifen als Geisterfahrer unterwegs gewesen“ ist. Der Wagen kam aus Richtung Enns, traf die Frau im Bereich der Beine und schleuderte sie mehrere Meter zur Seite. Anstatt anzuhalten und Hilfe zu leisten, setzte der Lenker seine Fahrt fort und fuhr in Richtung Asten davon. Die 55-Jährige blieb verletzt zurück und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Linz gebracht, so die Polizei. Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeuglenker laufen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: