Skifahrer-Kolonnen sorgen für lange Staus in Österreich

Viel Geduld brauchten Autofahrer am Samstag, 21. Februar 2026, vor allem im Westen Österreichs in und um die Skigebiete. Dort herrschte nämlich reger Urlaubsverkehr, der Zeitverlust betrug teils bis zu einer Stunde.

Auf der A10 Tauern Autobahn zwischen Werfen und Pass Lueg verunfallte Richtung Deutschland ein LKW. Es war zwar immer ein Fahrstreifen offen, der Urlaubsverkehr hatte aber zur Folge, dass sich rasch ein Stau bildete, der zwischenzeitlich knapp 14 Kilometer zurück reichte. Vorm Helbersbergtunnel hat man daher eine Blockabfertigung eingerichtet, der Zeitverlust betrug über eineinhalb Stunden, wie der ÖAMTC nun berichtet. Man muss hier auch noch den ganzen Tag über mit Verzögerungen rechnen, da der LKW erst in den Abendstunden entfernt werden kann. Die Anrainer der umliegenden Gemeinden werden ebenfalls keine große Freude gehabt haben, auf den begleitenden Bundesstraßen (B99 und B159) ging es nämlich kaum voran.

Urlauberverkehr macht sich in Tirol und Vorarlberg besonders bemerkbar

Auf den bereits berühmtberüchtigten Urlauberstrecken in Tirol und Vorarlberg machte sich der Verkehr ebenfalls deutlich bemerkbar. Auf der Fernpass-Strecke staute es sich dabei abschnittsweise im gesamten Verlauf in beiden Richtungen, auch auf der Zillertal Straße vorm Brettfalltunnel und auf der Seefelder Straße zwischen Scharnitz und Seefeld in Tirol ging nur wenig voran. Und auf der Pass Thurn Straße standen die Kolonnen von Jochberg bis Kitzbühel – immerhin rund neun Kilometer.

Bis zu eine Stunde Wartezeit auf A12-Grenzübergang

Damit nicht genug, musste man auch vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntal Autobahn dann lange warten. Bis zu eine Stunde Wartezeit verzeichnete der ÖAMTC. In beiden Richtungen zu Verzögerungen kam es auf der S16 Arlberg Schnellstraße. „In Richtung Bregenz staute es zwischen Flirsch und St. Anton am Arlberg, in Vorarlberg ging es zeitweise in beiden Richtungen zwischen Langen und Bludenz Ost nur im Schritttempo voran“, so der Club abschließend.