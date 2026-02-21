Reanimation nach Lawinenabgang: Person in kritischem Zustand

Im Bezirk Landeck ist Samstagvormittag, am 21. Februar 2026, eine Lawine abgegangen und hat dort eine Person verschüttet. Diese musste reanimiert werden und befindet sich in kritischem Zustand.

In Serfaus (Bezirk Landeck, Tirol) im dortigen Skigebiet ist Samstagvormittag kurz nach 10 Uhr eine Lawine im Bereich Untermotz im freien Gelände abgegangen. Eine Person wurde dabei verschüttet, sie konnte nach etwa 30-minütiger Suche aber gefunden werden. Die Rettungskräfte mussten auch eine Reanimation durchführen, die Person befindet sich in kritischem Zustand. Näheres ist aktuell noch nicht bekannt, gab die Polizei auf APA-Nachfrage bekannt.

Tirol beklagt im Februar schon elf Lawinentote

Erst gestern sind im Westen Österreichs fünf Personen bei Lawinenunglücken verstorben, einige weitere wurden verschüttet und dabei teilweise verletzt. Alles dazu auch hier: Fünf Tote bei Lawinen in Tirol und Vorarlberg. Generell mussten in Tirol alleine im Februar bis inklusive Freitag, 20. Februar 2026, schon elf Lawinentote beklagt werden, im Bundesland wird getrauert und auch vor der kritischen Lage auf den Bergen gewarnt. Mehr dazu hier: 200 Lawinen in einer Woche: „Es ist schmerzlich, dass…“.