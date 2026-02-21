Alkolenkerin überschlägt sich mit Wagen – Handy löst Notruf aus

In Klam hat sich am Freitagabend eine 28-Jährige mit ihrem Fahrzeug überschlagen. Das Auto blieb am Dach liegen. Ihr Handy setzte automatisch den Notruf ab. Der Alkotest ergab 1,46 Promille.

In dieser Linkskurve in Unterhörnbach kam die 28-Jährige von der Fahrbahn ab. Ihr PKW blieb am Dach liegen.

Am Freitag, dem 20. Februar 2026, gegen 20.25 Uhr war die Frau mit ihrem Auto auf der L1431 von Grein Richtung Achatzberg (Oberösterreich) unterwegs. In der Ortschaft Unterhörnbach kam sie in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und prallte in der ansteigenden Böschung gegen eine Granitsteinmühle, die dort als Blumeninsel aufgestellt war. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und blieb am Dach auf der Fahrbahn liegen. Die Lenkerin konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Der Unfall wurde nicht von einem Zeugen gemeldet, sondern automatisch durch das Mobiltelefon der Frau an die Landesleitzentrale der Polizei Oberösterreich übermittelt.

Alkohol am Steuer

Nach der Erstversorgung brachten Einsatzkräfte die 28-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Amstetten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eindeutige Symptome einer Alkoholbeeinträchtigung fest. Ein Alkotest verlief positiv und ergab 1,46 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.