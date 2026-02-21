Handy-Alarm in Tirol: „Große Lawinengefahr im freien Gelände“

Plötzlich hat sich das Handy bei einer 5-Minuten-Leserin am heutigen Samstag, 21. Februar 2026, gegen 13.30 Uhr zu Wort gemeldet. In Tirol wird mittels Handy-Nachricht vor der großen Lawinengefahr gewarnt.

Zahlreiche Lawinen sind in den vergangenen Tagen in Tirol abgegangen, alleine am Freitag, 20. Februar 2026, sind im Bundesland dabei auch vier Menschen ums Leben gekommen. Nun warnt das Land vor der großen Gefahr im freien Gelände und schickt dazu auch eine Handynachricht an die Tiroler aus. „Bleiben Sie im gesicherten Gelände und vermeiden Sie Variantenabfahrten, auch unterhalb der Waldgrenze“, heißt es dort. Gekennzeichnete Pisten soll man nicht verlassen, zudem soll man sich auch über die aktuelle Lawinensituation informieren und regionale Warnhinweise und Verhaltensempfehlungen der Lawinenkommissionen und Gemeinden beachten. Die Warnung gilt vorerst bis Sonntagnacht, 22. Februar 2026 um 23.59 Uhr.

Deshalb wurde der Handyalarm „AT-Alert“ in Tirol ausgelöst

Den AT-Alert habe man ausgelöst, um möglichst viele Menschen, Einheimische sowie Gäste, zu erreichen, heißt es seitens des Landes nun. Hintergrund ist die hohe Lawinengefahr mit Stufe 4 in großen Teilen des Landes. „Wir rufen die Bevölkerung und unsere Gäste auf, im gesicherten Gelände zu bleiben und Variantenabfahrten, auch unterhalb der Waldgrenze, zu vermeiden. Die gekennzeichneten Pisten sollen nicht verlassen werden“, meint auch Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement.

Lawinenabgang auch schon am Samstag, Bundesheer aktiviert

Einen ersten Lawinenabgang hat es auch am Samstag, 21. Februar 2026, schon gegeben. Eine Person wurde dabei mitgerissen und schwebt in Lebensgefahr. Auch Landeshauptmann Anton Mattle hat sich bereits zu Wort gemeldet und vor den Gefahren im Gelände gewarnt. Alleine im Februar musste man in Tirol bereits elf Lawinentote betrauern. Alles dazu auch hier: 200 Lawinen in einer Woche: „Es ist schmerzlich, dass…“. Mittlerweile wurde im Bundesland auch das Bundesheer aktiviert, das aufgrund der großen Lawinengefahr mit im Einsatz steht und die Einsatzkräfte dabei unterstützt.

©VP Tirol Tirols Landeshauptmann Anton Mattle hat sich ebenfalls bereits zur Lawinensituation zu Wort gemeldet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.02.2026 um 13:52 Uhr aktualisiert