Andreas Babler über Migration: „Nehmen FPÖ das Thema weg“

„Ich habe in meiner Zeit als Bürgermeister erlebt, was passiert, wenn die Politik statt Ordnung nur Chaos produziert. Was es bedeutet, wenn Kinder im Winter ohne Schuhe und ohne Jacken unterwegs sind“, so Vizekanzler und SPÖ-Chef Andreas Babler nun. Eines sei für ihn immer klar gewesen: „Man tritt nicht nach unten. Nie.“ Gleichzeitig erkennt er auch Probleme im System und meint, dass man sie sehen würde. „Wenn Kinder an Schulen kein Deutsch sprechen, ist das nicht in Ordnung“, weiß Babler. Dieses Problem würde man aber nicht durch Abschottung sondern durch verbindende Deutschförderung lösen.

Babler: „Das löst man nicht durch noch mehr Hass“

Ebenfalls nicht in Ordnung sei, wenn Jugendliche im Netz von Hasspredigern radikalisiert würden. „Das ist Chaos. Aber das löst man nicht durch noch mehr Hass“, so der Vizekanzler. „Sondern durch Altersbegrenzungen. Dadurch, dass wir die Plattformen in die Pflicht nehmen.“ Chaos sei auch, wenn Menschen den ganzen Tag an Bahnhöfen herumsitzen. Das könne man jedoch nicht mit Spaltung lösen sondern nur damit, Menschen eine Perspektive durch einen schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt zu geben.

„Das Land braucht keine Spaltung, es braucht Ordnung“

Ordnen möchte man allerdings auch noch einige andere Bereiche. Ordnen würde nämlich bedeuten, Frauen vor Gewalt zu schützen, die Teuerung zu bekämpfen, die Preise zu ordnen. Steuerschlupflöcher möchte man ebenfalls schließen „und Österreich so zu ordnen, dass es sich Superreiche nicht einfach richten können“. Nun gehe man eben in die Offensive: „Wir nehmen der FPÖ das Thema weg. Das Land braucht keine Spaltung, es braucht Ordnung.“