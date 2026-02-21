Kohlenmonoxid-Alarm in Werkstatt: Zwei Personen im Krankenhaus

In einer Werkstatt im Bezirk Schärding kam es am Samstag zu einem gefährlichen Zwischenfall. Drei Personen mussten wegen erhöhter Kohlenmonoxidkonzentration fluchtartig das Gebäude verlassen.

Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Schärding hatte am 21. Februar 2026 gegen 10 Uhr in seiner Firmenwerkstatt ein Motorrad auf dem Prüfstand. Die Absauganlage war eingeschaltet. Außer ihm befanden sich ein 21-Jähriger und dessen gleichaltrige Freundin, beide aus dem Bezirk Vöcklabruck, in der Werkstatt.

Kohlenmonoxid: Personen verließen Werkstatt fluchtartig

Aus unbekannter Ursache dürfte es in der Werkstatt zu einer erhöhten Kohlenmonoxidkonzentration gekommen sein, wodurch alle die Werkstatt fluchtartig verließen. Der 21-Jährige alarmierte die Rettung. Nach der ärztlichen Untersuchung wurde der 56-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Ried im Innkreis geflogen, die 21-Jährige mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Schärding eingeliefert.