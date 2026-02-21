Skip to content
/ ©Fotomontage: Jaromir Chalabala / Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Kerze, einen Hubschrauber und eine Rettungskraft in schwarz-weiß.
Der schwer verletzte Mann wurde ins Krankenhaus geflogen, wo er nun verstorben ist.
Hard / Vorarlberg
21/02/2026
Tragisch

Arbeiter verliert nach 17 Tagen Kampf um sein Leben

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am 4. Februar 2026 gegen 14.10 Uhr in einem Betrieb in Hard (Vorarlberg) ereignet. Ein schwer verletzter Arbeiter ist nun im Krankenhaus verstorben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)

Als zwei Arbeiter Metallschubladen mit dem Gabelstapler aus einem Auszugsregal für Baustahl entfernen wollten, kippte eine der Schubladen nach unten und klemmte einen der beiden Männer mit dem Unterkörper ein. Kollegen eilten sofort zu Hilfe und befreiten den Verletzten, der mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus nach Feldkirch geflogen wurde. Auch der zweite Mitarbeiter wurde verletzt, die Schublade hatte ihn am Kopf getroffen. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus nach Bregenz gebracht.

Schwer Verletzter an Folgen der Verletzungen verstorben

Jener schwer verletzte Mann, der mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen worden ist, ist nun, 17 Tage später, am 21. Februar 2026 an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstorben, erklärt die Polizei in einem Update am Samstag.

