Arbeiter verliert nach 17 Tagen Kampf um sein Leben

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am 4. Februar 2026 gegen 14.10 Uhr in einem Betrieb in Hard (Vorarlberg) ereignet. Ein schwer verletzter Arbeiter ist nun im Krankenhaus verstorben.

Als zwei Arbeiter Metallschubladen mit dem Gabelstapler aus einem Auszugsregal für Baustahl entfernen wollten, kippte eine der Schubladen nach unten und klemmte einen der beiden Männer mit dem Unterkörper ein. Kollegen eilten sofort zu Hilfe und befreiten den Verletzten, der mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus nach Feldkirch geflogen wurde. Auch der zweite Mitarbeiter wurde verletzt, die Schublade hatte ihn am Kopf getroffen. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus nach Bregenz gebracht.

Schwer Verletzter an Folgen der Verletzungen verstorben

Jener schwer verletzte Mann, der mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen worden ist, ist nun, 17 Tage später, am 21. Februar 2026 an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstorben, erklärt die Polizei in einem Update am Samstag.