Nach Lawinenabgang: Straße zu zwei Arlberg-Orten wird geschlossen

Eine Lawine hat die Straße nach Lech-Zürs in Vorarlberg verlegt, weshalb die Straße ab 17 Uhr bis Sonntagfrüh nun geschlossen wird. Die beiden Orte am Arlberg sind dann nicht mehr erreichbar.

Wie der ORF nun berichtet, wurde sofort nach dem Lawinenabgang mit Sondierungsarbeiten begonnen, Menschen oder Autos konnten unter den Schneemassen allerdings glücklicherweise nicht gefunden werden. Erste Sprengungen haben bereits ebenfalls stattgefunden, ab 17 Uhr werden die beiden Orte Lech-Zürs jedenfalls bis mindestens 6 bis 8 Uhr am Sonntag, 22. Februar 2026, nicht mehr erreichbar sein. Dann wird neu entschieden. Gäste, die noch aus dem Ort müssen oder jene, die rein wollen, haben also nur bis 17 Uhr Zeit, andernfalls müssen sie die Nacht entweder außerhalb von Lech-Zürs oder eben drin verbringen.