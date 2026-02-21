Jahre früher in Pension: Österreicher brauchten AK-Hilfe

Die Arbeiterkammer kümmert sich um all jene Belange, die für die arbeitende Bevölkerung relevant sind. Doch auch beim Thema Pension sind die Experten oft da und helfen aus, wie etwa bei einem Bäcker und einem Stahlbauschlosser.

Für gewöhnlich ärgert sich die Arbeiterkammer (AK) mit unnachgiebigen und uneinsichtigen Arbeitgebern, die ihre meist ehemaligen Arbeitnehmer versuchen, über den Tisch zu ziehen. Doch die Arbeiterkammer ist viel mehr, hilft auch bei Mietproblemen und allgemein Konsumentenschutzthemen – und auch im Bereich der Pensionen. „Bei der Vertretung ‚Pensionen‘ handelt es sich um die Beratung von Mitgliedern bei Fragen zum Antritt der verschiedenen Pensionsmöglichkeiten sowie die Vertretung beim Einspruch gegen Bescheide“, erklärt man dazu seitens der AK Oberösterreich auf Nachfrage von 5 Minuten. Was aber wird da konkret gemacht? Wir zeigen euch nun einige Fälle auf.

Bäcker wollte in Pension, darf plötzlich nicht

Ein Bäcker hat etwa 20 Jahre lang in einer Bäckerei im Bezirk Linz-Land gearbeitet. Dort war er nachtaktiv, hat Mehlsäcke geschleppt und Ofenhitze ausgehalten. Eigentlich hatte er gedacht, dass er mit 62 dann auch in Schwerarbeitspension gehen darf, die nötigen Versicherungszeiten hatte er jedenfalls. Doch dann der Schock: Die Pensionsversicherungsanstalt lehnte seinen Antrag auf die Schwerarbeitsmonate ab – davon braucht er aber mindestens 120 (zehn Jahre) in den 20 Jahren vor Pensionsantritt. Also schritt die AK ein und brachte den Fall vor Gericht, wo dem Bäcker ein Gutachten eine Berufskrankheit attestierte. Das reichte, um die Schwerarbeitsmonate zu bekommen, der 62-Jährige durfte in Pension gehen.

Was es für die Schwerarbeitspension in Österreich braucht: ab Vollendung des 60. Lebensjahres möglich

Schwerarbeit geleistet

120 Schwerarbeitsmonate (zehn Jahre) innerhalb jener 240 Monate (20 Jahre) vor Pensionsantritt

Insgesamt 540 Versicherungsmonate (45 Jahre) angehäuft

bei Pensionsantritt nicht in der Pensionsversicherung pflichtversichert

man geht keiner sonstigen selbstständigen oder unselbstständigen Arbeit mit einem Gehalt über der Geringfügigkeitsgrenze nach

man bewirtschaftet keinen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb mit mehr als 2.400 Euro Einheitswert

man bekommt nicht mehr als 5.550,92 Euro monatlich aus einem öffentlichen Mandat (z. B. Bürgermeister)

Stahlbauschlosser werden am Weg in die Pension Steine in den Weg gelegt

Ähnlich ging es auch einem 60-jährigen Salzburger, der bereits in jungen Jahren zu arbeiten begonnen hat und dementsprechend mit 60 die notwendigen Versicherungszeiten für eine Schwerarbeitspension zusammen hatte. Er war 15 der letzten 20 Jahre als Stahlbauschlosser tätig, die PVA lehnte seinen Antrag auf Schwerarbeitsmonate aber ab. Ein gerichtlicher Sachverständiger stellte schließlich aber fest, dass der Mann mehr als acht Stunden pro Tag schwere Schlosserarbeiten geleistet hatte, ihm wurde in weiterer Folge die Schwerarbeitspension zugesprochen.

Niederösterreicher musste sich Versehrtenrente erkämpfen

In Niederösterreich wurde im Vorjahr von einem 58-jährigen Mann berichtet, der eine Versehrtenrente beantragt hatte. Er war nämlich als Koordinator von Katastropheneinsätzen des Roten Kreuzes weltweit im Einsatz, in Malawi (Afrika) schlug dann aber eine Malaria-Infektion zu. Die Berufsunfähigkeit bekam er mit Hilfe der AK zugesprochen, seine Abschläge wären aber viel zu hoch gewesen. Erst wurde ein Antrag auf Versehrtenrente abgewiesen, schließlich wurde der Ball vom Obersten Gerichtshof aber wieder an die erste Instanz zurückgespielt, wo man die Krankheit tatsächlich als Berufskrankheit einstufte. „Es ging um meine Existenz“, berichtet der 58-Jährige damals gegenüber der AK. Die Versehrtenrente wurde ihm dann übrigens auch sechs Jahre rückwirkend ausbezahlt.

Abrechnung bei Neu-Pensionisten stimmte nicht

Doch auch Personen, die bereits in der Pension sind, können sich an die Experten der Arbeiterkammer wenden. Das hat etwa ein pensionierter Religionslehrer in Vorarlberg gemacht. Über 30 Jahre lang hatte dieser in Volks- und Mittelschulen im Ländle gearbeitet, doch bei der Auszahlung der Abfertigung stimmte etwas nicht. Die Arbeiterkammer verhalf dem Pensionisten so zu 8.900 Euro extra. Um mehr als die dreifache Summe ging es bei einem Oberösterreicher, der 30.000 Euro nach 34 Jahren in einer Spinnerei aus der „Abfertigung Alt“ bekommen hätte sollen. Auf der Endabrechnung war das Geld drauf, am Konto aber nicht. Die Rechtsexperten der Arbeiterkammer setzten sich daraufhin für den Pensionisten ein, nach mehrmaliger schriftlicher und telefonischer Intervention kam das Geld dann schließlich doch noch ohne Klage am Konto des Neu-Pensionisten an.