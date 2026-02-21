Skifahrer tot: Lawinenabgang in der Steiermark nahm tragisches Ende

Ein Lawinenabgang in den Wölzer Tauern forderte am Samstag ein Todesopfer. Ein Skifahrer war abseits der Piste unterwegs, als er von Schneemassen verschüttet wurde. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Ein tragischer Zwischenfall in den Wölzer Tauern in der Steiermark hat am Samstag einen Skifahrer das Leben gekostet. Der Mann war wohl abseits der markierten Pisten unterwegs, als er auf rund 1880 Metern Seehöhe von einer Lawine erfasst wurde.

Von Lawine erfasst: Skifahrer verstorben

Insgesamt rückten daraufhin etwa 120 Einsatzkräfte aus den Regionen Pöls, Murtal und Murau aus. Auch Hubschrauber standen im Einsatz. Ein Lawinensuchhund konnte den Verunglückten im Laufe des Einsatzes zwar orten, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät, wie die Kronen Zeitung berichtet. Nähere Hintergründe sind noch nicht bekannt.

