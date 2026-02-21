Mann (41) starb nach Lawinenabgang im Krankenhaus

Im Schigebiet Serfaus kam es am 21. Februar zu einem tragischen Lawinenunfall: Ein 41-jähriger Österreicher wurde von einer Schneebrettlawine erfasst und vollständig verschüttet. Er verstarb im Krankenhaus, wie nun bekannt wurde.

Am 21. Februar 2026 gegen 10 Uhr ereignete sich im Schigebiet Serfaus (Tirol), im Bereich „Untermotzwiesen“, bei den dortigen Erdpyramiden ein Lawinenabgang. Ein 41-jähriger Österreicher befuhr gemeinsam mit einem 29-jährigen Deutschen auf Alpinschiern das Waldgebiet in Richtung Serfaus. Als der Österreicher unterhalb eines steilen Südhanges im Bachbett des „Hintergreitbaches“ stehen blieb, löste sich eine Schneebrettlawine und erreichte aufgrund einer Bruchfortpflanzung eine Länge von ca. 150 Metern. 5 Minuten berichtete: Reanimation nach Lawinenabgang: Person in kritischem Zustand.

Mann starb nach Lawinenabgang im Krankenhaus

Der Österreicher wurde von der Lawine erfasst und vollständig verschüttet. Der deutsche Begleiter und weitere vorbeikommende Schifahrer starteten sofort eine Suche mittels LVS Geräten. Der Verschüttete konnte geortet und aus einer Tiefe von ca. 2,4 Metern ausgegraben werden. Die Ersthelfer begannen sofort mit der Reanimation, welche weiters von NAH Team „C5“ und der Bergrettung Serfaus übernommen wurde. Der Verschüttete wurde unter Fortführung der Reanimationsmaßnahmen in die Klinik Innsbruck geflogen, wo er verstarb, wie die Polizei am Abend mitteilt. Im Einsatz standen: Bergrettung Serfaus,1 Hundeführer der Bergrettung Tirol, Hubschrauber „C5“ und Hubschrauber „Libelle Tirol“, Bergbahnmitarbeiter – Pistenretter, 4 Beamte der Alpinpolizei Bezirk Landeck.