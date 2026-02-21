Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva / Lawinenhundestaffel Salzburg / Pixabay
Das Bild zeigt einen Hund und Kerzen auf 5min.at.
Der treue Begleiter musste nach kurzer, schwerer Krankheit viel zu früh sterben.
Salzburg
21/02/2026
Hund "Rocky"

Salzburg trauert um „Held auf vier Pfoten“

Nach einer von zahlreichen Lawineneinsätzen geprägten Saison trauert die Lawinenhundestaffel Salzburg um ihren langjährigen Einsatzhund Rocky.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(213 Wörter)

Die Zahl der Lawinenabgänge ist in diesem Jahr deutlich gestiegen. Entsprechend befinden sich zahlreiche Einsatzkräfte – darunter auch Suchhunde-Teams – in erhöhter Bereitschaft, um im Ernstfall rasch Hilfe leisten zu können. Die Anforderungen an Mensch und Tier sind dabei hoch, die Einsätze oft belastend. Für die Lawinenhundestaffel Salzburg bedeutet die aktuelle Saison jedoch nicht nur intensive Arbeit, sondern auch einen schmerzlichen Verlust. Die Staffel muss künftig auf einen ihrer bewährten Einsatzhunde verzichten.

„Komm gut über die Regenbogenbrücke“

„Mit großer Traurigkeit müssen wir Abschied von Rocky nehmen, dem treuen Einsatzhund unseres Kameraden Helmut. Nach kurzer, schwerer Krankheit musste er viel zu früh gehen“, meldete die Lawinenhundestaffel auf Facebook. Rocky war der erste Einsatzhund seines Hundeführers Helmut und über viele Jahre hinweg ein verlässlicher Partner im Dienst. Innerhalb der Staffel galt er als gutmütiger, feiner Charakter. Mit seiner ausgeglichenen und fröhlichen Art habe er sich rasch in die Herzen der Mitglieder gearbeitet. „Gemeinsam waren Helmut und Rocky als starkes Team viele Jahre für Menschen in Not im Einsatz.“ Zum Abschied richtete die Staffel bewegende Worte an ihren langjährigen Gefährten: „Rocky – wir werden dich nie vergessen. Komm gut über die Regenbogenbrücke.“

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: