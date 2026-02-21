Salzburg trauert um „Held auf vier Pfoten“

Die Zahl der Lawinenabgänge ist in diesem Jahr deutlich gestiegen. Entsprechend befinden sich zahlreiche Einsatzkräfte – darunter auch Suchhunde-Teams – in erhöhter Bereitschaft, um im Ernstfall rasch Hilfe leisten zu können. Die Anforderungen an Mensch und Tier sind dabei hoch, die Einsätze oft belastend. Für die Lawinenhundestaffel Salzburg bedeutet die aktuelle Saison jedoch nicht nur intensive Arbeit, sondern auch einen schmerzlichen Verlust. Die Staffel muss künftig auf einen ihrer bewährten Einsatzhunde verzichten.

„Komm gut über die Regenbogenbrücke“

„Mit großer Traurigkeit müssen wir Abschied von Rocky nehmen, dem treuen Einsatzhund unseres Kameraden Helmut. Nach kurzer, schwerer Krankheit musste er viel zu früh gehen“, meldete die Lawinenhundestaffel auf Facebook. Rocky war der erste Einsatzhund seines Hundeführers Helmut und über viele Jahre hinweg ein verlässlicher Partner im Dienst. Innerhalb der Staffel galt er als gutmütiger, feiner Charakter. Mit seiner ausgeglichenen und fröhlichen Art habe er sich rasch in die Herzen der Mitglieder gearbeitet. „Gemeinsam waren Helmut und Rocky als starkes Team viele Jahre für Menschen in Not im Einsatz.“ Zum Abschied richtete die Staffel bewegende Worte an ihren langjährigen Gefährten: „Rocky – wir werden dich nie vergessen. Komm gut über die Regenbogenbrücke.“