Lawinengefahr: Diese Orte sind nicht mehr erreichbar

Massive Verkehrsbehinderungen haben am Samstagnachmittag Teile von Vorarlberg lahmgelegt: Stuben, Lech und Zürs sind bis mindestens Sonntagfrüh nicht über den Straßenweg erreichbar.

Mit massiven Verkehrsproblemen sahen sich am Samstagnachmittag auch die Vorarlberger konfrontiert: Wegen drohender Lawinen musste um 17 Uhr die Arlbergstraße (L197) in Vorarlberg zwischen Langen und Stuben gesperrt werden, berichtete der ÖAMTC. Zwischen Stuben und St. Christoph war die Verbindung wegen der Schneelage schon länger nicht befahrbar. Auch die Flexen Straße wurde zwischen Alpe Rauz und Zürs geschlossen. Stuben, Lech und Zürs werden bis mindestens Sonntagfrüh über den Straßenweg nicht erreichbar sein.

Rund 20 Kilometer Stau auf S16

Der Stau auf der S16 (Arlberg Schnellstraße), der sich bereits am Nachmittag gebildet hatte, erreichte am Nachmittag nach Angaben des ÖAMTC seinen Höhepunkt: Rund 20 Kilometer Stau verzeichnete der Club zwischen Bings und Langen in Richtung Tirol.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.02.2026 um 19:17 Uhr aktualisiert