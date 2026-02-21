Lawinenabgang in Vorarlberg sorgt für eine Straßensperre

Ein Lawinenabgang hat am Samstagnachmittag die L198 zwischen Zürs und dem Flexenpass verschüttet. Rund 40 Einsatzkräfte standen im Einsatz, verletzt wurde niemand. Aufgrund anhaltender Lawinengefahr bleibt die Strecke gesperrt.

Am Samstag ist es gegen 13:05 Uhr auf der L198 zwischen Zürs und dem Flexenpass zu einem Lawinenabgang gekommen. Die Schneemassen verschütteten die Fahrbahn auf einer Länge von rund 30 Metern und türmten sich stellenweise bis zu 1,20 Meter hoch.

40 Einsatzkräfte vor Ort

Unmittelbar nach der Alarmierung der Einsatzkräfte wurde der betroffene Straßenabschnitt sowie der angrenzende Lawinenkegel mithilfe von Lawinenverschüttetensuchgeräten (LVS) systematisch abgesucht. Die Suche blieb ohne Befund – es konnten keine verschütteten Personen festgestellt werden. Insgesamt standen rund 40 Einsatzkräfte im Einsatz, darunter auch Skilehrer und Wintersportler, die sich vor Ort befanden. Personen- oder Sachschäden waren nicht zu verzeichnen.

Straße bleibt gesperrt

Die L198 musste für etwa 50 Minuten vollständig gesperrt werden. Der Bauhof Rauz übernahm die Räumung der Schneemassen, sodass die Strecke anschließend wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Aufgrund der weiterhin angespannten Lawinenlage verfügte die zuständige Lawinenkommission jedoch ab 17 Uhr eine erneute Sperre der Straße. Eine neuerliche Beurteilung der Lawinensituation ist für Sonntagmorgen, 22. Februar 2026, angekündigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.02.2026 um 19:17 Uhr aktualisiert