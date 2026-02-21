Vor eigenem Haus erfroren: Frau findet toten Ehemann am nächsten Tag

Ein 64-jähriger Mann aus dem Bezirk Kirchdorf wurde am 21. Februar tot vor seinem Wohnhaus aufgefunden. Nach Angaben der Polizei dürfte der Mann nach starkem Alkoholkonsum draußen eingeschlafen und infolge der Kälte erfroren sein.

Es gab laut den Beamten keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Es gab laut den Beamten keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Ein tragischer Todesfall ereignete sich am 21. Februar 2026 im oberösterreichischen Bezirk Kirchdorf: Ein 64-jähriger Mann wurde von seiner Ehefrau tot vor dem Wohnhaus aufgefunden.

Mann nach Lokalbesuch erfroren

Der Verstorbene hatte am Vortag mehrere Stunden in einem nahegelegenen Lokal verbracht und dabei größere Mengen Alkohol konsumiert. Nach Angaben der Polizei dürfte der 64-Jährige beim Rauchen und vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung vor dem Wohnhaus zum Liegen gekommen und erfroren sein. Es gab laut den Beamten keine Hinweise auf Fremdverschulden.



