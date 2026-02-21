Skip to content
Die Schneefallgrenze wird in Österreich am Sonntag auf 1.500 bis 1.800 Meter ansteigen.
21/02/2026
Schneefallgrenze steigt weiter an: Bis zu 14 Grad am Sonntag

Der Sonntag wird in Österreich mit bis zu 14 Grad regelrecht warm. Dadurch steigt auch die Schneefallgrenze weiter an, im Norden und Osten ist mit Regen zu rechnen. Am ehesten trocken bleibt es im Süden und Westen.

von Phillip Plattner
„Die nächste Warmfront bringt erneut viele Wolken sowie dem Norden und Osten Österreichs auch immer wieder Regen. Die Schneefallgrenze steigt weiter auf 1.500 bis 1.800 Meter Seehöhe an, wie die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ berichten. Trocken wird es am ehesten im Westen und Süden bleiben, wo sich auch die Sonne zeigen kann. Die Temperaturen liegen in der Früh noch bei minus drei bis plus sechs Grad und steigen im Tagesverlauf auf fünf bis 14 Grad an – „mit den höchsten Werten im Westen“, wissen die Experten.

