Verletzte nach Crash in Eben am Achensee und Alkounfall in Mayrhofen

Am 21. Februar 2026 kam es in Tirol zu zwei Verkehrsunfällen mit Verletzten. In Eben am Achensee prallte eine 23-Jährige mit ihrem Pkw gegen eine Felswand, in Mayrhofen kam es zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss.

Am Samstagabend ereigneten sich in Tirol zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten. In Eben am Achensee kam eine 23-jährige Pkw-Lenkerin gegen 22 Uhr auf der Kasbachstraße (L7) aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte eine Felswand. Eine Zeugin alarmierte die Einsatzkräfte. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt, das Fahrzeug musste geborgen werden.

Lenker wurde verletzt

Bereits gegen 20.15 Uhr kollidierte in Mayrhofen ein 42-jähriger Pkw-Lenker auf der B169 alkoholisiert mit einem Brückengeländer. Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, seine Beifahrerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug und am Geländer entstand erheblicher Sachschaden.