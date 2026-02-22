„Mit schwerem Herzen“: Einsatzkräfte trauern um Suchhund „Fly“

Der treue Border Collie Fly war jahrelang im Einsatz für das Rote Kreuz Niederösterreich. Nun hat er den Weg über die Regenbogenbrücke angetreten.

Hunde sind für Österreichs Einsatzkräfte auf vielen Ebenen treue Begleiter und unverzichtbare Helfer. Umso schwerer wiegt der Verlust eines dieser tierischen Helden. Das Team des Roten Kreuzes Niederösterreich trauert derzeit um Fly, einen Flächensuchhund, der sein ganzes Leben dem Ehrenamt gewidmet hat.

Wurde 13 Jahre alt

„Mit schwerem Herzen nehmen wir Abschied von Border Collie Fly, der am Donnerstag über die Regenbogenbrücke gegangen ist. Er wurde letzten Dezember 13 Jahre alt und hat sein ganzes Leben beim Roten Kreuz verbracht. Schon als er im Alter von acht Wochen bei Eli einzog, begann er spielerisch und sanft seinen Weg als Suchhund“, erklärt das Rote Kreuz in den sozialen Medien.

„Danke für deinen Einsatz“

Ab seinem zweiten Lebensjahr war Fly als einsatzfähiger Flächensuchhund aktiv und später auch im Trümmereinsatz einsetzbar. Gemeinsam mit seinen menschlichen Partnern investierte er unzählige Stunden in Training, Prüfungen und echte Einsätze, um im Ernstfall vermisste Personen zu finden. „Danke, Fly, für deinen Einsatz. Komm gut über die Regenbogenbrücke“, so das Rote Kreuz abschließend.