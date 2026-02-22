Altpapier-Container fing neben einer Schule plötzlich Feuer

Am Samstagabend geriet ein Altpapier-Container bei der Volksschule Schwefel in Hohenems in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, verletzt wurde niemand.

Am Samstag kam es gegen 20:12 Uhr zu einem Containerbrand bei der Volksschule Schwefel in Hohenems (Vorarlberg). Ein Altpapier-Container beim nördlichen Gebäude der Schule geriet in Brand.

Polizei und Feuerwehr vor Ort

Durch das schnelle Handeln von zwei Anrainern konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr weitgehend eingedämmt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Hohenems übernahm daraufhin die Löschmaßnahmen und brachte den Brand erfolgreich unter Kontrolle. Glücklicherweise wurde das angrenzende Schulgebäude nicht beschädigt und es gab keine Verletzten. Im Einsatz standen 23 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hohenems mit vier Fahrzeugen sowie eine Streife der Polizeiinspektion Hohenems.