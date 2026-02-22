Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Feuerwehrtafel und dahinter im Hintergrund in der Nacht die Einsatzkräfte.
Die Landespolizeidirektion Vorarlberg berichtete über ein Brandgeschehen.
Vorarlberg
22/02/2026
In Vorarlberg

Altpapier-Container fing neben einer Schule plötzlich Feuer

Am Samstagabend geriet ein Altpapier-Container bei der Volksschule Schwefel in Hohenems in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, verletzt wurde niemand.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)

Am Samstag kam es gegen 20:12 Uhr zu einem Containerbrand bei der Volksschule Schwefel in Hohenems (Vorarlberg). Ein Altpapier-Container beim nördlichen Gebäude der Schule geriet in Brand.

Polizei und Feuerwehr vor Ort

Durch das schnelle Handeln von zwei Anrainern konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr weitgehend eingedämmt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Hohenems übernahm daraufhin die Löschmaßnahmen und brachte den Brand erfolgreich unter Kontrolle. Glücklicherweise wurde das angrenzende Schulgebäude nicht beschädigt und es gab keine Verletzten. Im Einsatz standen 23 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hohenems mit vier Fahrzeugen sowie eine Streife der Polizeiinspektion Hohenems.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: