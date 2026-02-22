Bundesheer: 473 Millionen Euro für neue Kasernen in ganz Österreich

Österreichweit wird 2026 kräftig gebaut: Rund 473 Millionen Euro fließen in die militärische Infrastruktur. Vom neuen Hangar in Niederösterreich bis zur Großkaserne in Kärnten profitieren alle neun Bundesländer.

2026 wird für das Bundesheer ein Baujahr. Mit einem Gesamtvolumen von rund 473 Millionen Euro werden Kasernen modernisiert, neu errichtet oder technisch aufgerüstet. Rund 55 Prozent der Summe fließen in Projekte des Aufbauplans ÖBH2032+. Die restlichen 45 Prozent dienen dem Erhalt bestehender Fähigkeiten und der technischen Modernisierung der Liegenschaften.

Tanner: „Investitionen in unsere Kasernen kurbeln auch die Wirtschaft an“

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) betont: „Eine moderne Infrastruktur ist nicht nur die Grundlage für die Einsatzbereitschaft und Ausbildung, sondern soll auch attraktive Arbeitsumgebung sowie moderne Unterkünfte für unsere Soldatinnen und Soldaten bieten. Mit diesen Investitionen legen wir einen weiteren wichtigen Grundstein für unseren Aufbauplan ÖBH2032+“. Und weiter: „Darüber hinaus kurbeln Investitionen in unsere Kasernen auch die Wirtschaft an – in etwa 99 Prozent der Bauprojekte und zur Sanierung österreichischer Kasernen werden von regionalen Unternehmen durchgeführt.“

©Verteidigungsministerium/ Pusch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner kündigt Investitionen von rund 473 Millionen Euro in Kasernen und militärische Infrastruktur an.

Großprojekte in den Ländern

In Kärnten entsteht mit 25,3 Millionen Euro die neue Hensel Kaserne in Villach. Sie wird künftig das Pionierbataillon 1 und das Führungsunterstützungsbataillon 1 beherbergen. Insgesamt erhält Kärnten rund 30,9 Millionen Euro. Auch in der Laudon Kaserne, der Türk Kaserne und der Khevenhüller Kaserne sind Maßnahmen geplant. Niederösterreich bekommt mit rund 102,1 Millionen Euro einen der größten Anteile. Am Fliegerhorst Figl – Flugplatz Pabisch in Langenlebarn wird um etwa 24,2 Millionen Euro ein neuer Hangar für zwei Staffeln des Systems AW169 errichtet. Weitere Projekte betreffen unter anderem die Theresianische Militärakademie, die Burstyn Kaserne und die Ostarrichi Kaserne.

Wien mit höchster Summe

Mit 115,7 Millionen Euro wird in Wien am meisten investiert. In der Maria Theresien Kaserne im 13. Bezirk wird das Verwaltungsgebäude um rund 13,2 Millionen Euro generalsaniert. Auch in der Rossauer Kaserne, der Vega-Payer-Weyprecht Kaserne und im Kommandogebäude General Körner sind Bauvorhaben vorgesehen. Die Steiermark erhält rund 77,9 Millionen Euro. Am Fliegerhorst Fiala Fernbrugg in Aigen im Ennstal werden 13,6 Millionen Euro in Infrastrukturmaßnahmen für das System AW169 investiert. Weitere Projekte sind in der Belgier Kaserne, der Landwehr Kaserne und der Hackher Kaserne geplant.

Von Biomasse bis Sanitätszentrum

Oberösterreich profitiert von rund 64,9 Millionen Euro. In der Hessen Kaserne in Wels entsteht um etwa 9,5 Millionen Euro ein neuer Garagenbezirk für das System Kampfpanzer Leopard. Auch im Amtsgebäude Garnisonstraße und am Fliegerhorst Vogler wird gebaut. In Tirol fließen rund 39,2 Millionen Euro, davon 10,9 Millionen Euro in das neue Sanitätszentrum West im Amtsgebäude Steiner in Innsbruck. Salzburg erhält etwa 31,2 Millionen Euro, unter anderem 5,5 Millionen Euro für die Generalsanierung der Mannschaftsunterkunft in der Wallner Kaserne in Saalfelden. Das Burgenland bekommt rund 6,4 Millionen Euro, das größte Projekt ist die Neuerrichtung eines Biomasseheizwerks in der Benedek Kaserne in Bruckneudorf um etwa 1,8 Millionen Euro. Vorarlberg profitiert von rund 4,8 Millionen Euro, darunter 1,2 Millionen Euro für ein neues Probezentrum der Militärmusik im Kommandogebäude Oberst Bilgeri in Bregenz.