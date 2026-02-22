Pensionistin (85) auf offener Straße ausgeraubt

Samstagabend, am 21. Februar 2026 gegen 20.45 Uhr, ist eine 85-jährige Fußgängerin in Salzburg-Aigen von einem unbekannten Täter ausgeraubt worden, berichtet die Polizei nun.

Die Pensionistin wurde im Salzburger Stadtteil von hinten umgestoßen und fiel dabei zu Boden. Gleichzeitig habe ihr der noch unbekannte Täter die Umhängetasche vom Arm gerissen, erklären die Beamten nun. Immerhin: Die 85-Jährige hatte sich bei dem Vorfall nicht verletzt. Der Täter jedoch konnte unerkannt mit der Beute flüchten, die Ermittlungen der Polizei laufen derzeit auf Hochtouren.