Oberösterreich: Stehlampe löst Brand in Wohnzimmer aus

Plötzlich ist der Strom weg und kurz darauf zieht Rauch durchs Haus. Im Bezirk Freistadt ist am Samstag ein Wohnzimmerbrand ausgebrochen. Eine Stehlampe dürfte das Feuer ausgelöst haben.

Im Wohnzimmer eines Hauses im Bezirk Freistadt brach das Feuer im Bereich der Couch aus. Eine Stehlampe dürfte laut Polizei der Auslöser gewesen sein.

Am Samstag, dem 21. Februar 2026, gegen 14.05 Uhr befand sich ein 61-Jähriger in seiner Werkstätte neben dem Wohnhaus, als plötzlich der Strom ausfiel. Kurz darauf bemerkte er Rauch im Erdgeschoß. Wie die Polizei berichtet: „Laut seinen Angaben fiel plötzlich die Stromversorgung in der Werkstätte aus und kurz darauf bemerkte er im Bereich des Wohnzimmers im Erdgeschoß des Hauses eine starke Rauchentwicklung.“ Der Brand ist im Bereich der Couch ausgebrochen. Die Feuerwehren Unterweißenbach, Mötlas und Hackstock rückten aus, doch „als die Feuerwehren eintrafen, war das Feuer bereits erloschen.“

Schaden liegt im sechsstelligen Bereich

Gemeinsam mit einem Sachverständigen der Brandverhütungsstelle für OÖ untersuchte der Bezirksbrandermittler die Brandstelle. Dabei zeigte sich: „Nach Besichtigung der Brandstelle durch den Bezirksbrandermittler gemeinsam mit einem Sachverständigen der Brandverhütungsstelle für OÖ wird vermutet, dass eine Stehlampe im Bereich der Couch für den Brand verantwortlich war.“ Der 61-Jährige wurde zur Kontrolle ins Klinikum Freistadt gebracht. Der finanzielle Schaden ist beträchtlich – „der Schaden liegt im sechsstelligen Euro-Bereich“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.