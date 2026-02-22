Steuerausgleich: Österreicher müssen nach Änderung aktiv werden

Eine Änderung bei FinanzOnline hat zur Folge, dass man aktiv werden muss, um den Steuerausgleich ab März machen zu können. Ab dann ist er nämlich in jedem Fall möglich. Geändert hat sich das Anmeldeverfahren.

Um Geld zurück zu bekommen, muss man etwas machen. 2,6 Millionen Österreicher haben das schon erledigt.

In wenigen Tagen wird bei allen Österreichern der Steuerausgleich für das Jahr 2025 möglich sein. Mit Ende Februar müssen nämlich vom Arbeitgeber alle Jahreslohnzettel an das Finanzamt gemeldet sein, dann steht der in den meisten Fällen folgenden Rückerstattung nichts mehr im Weg. Es gibt allerdings eine große Änderung bei FinanzOnline, die zu beachten ist. Wir haben hier jetzt alle Informationen für euch.

Änderung bei FinanzOnline bietet „deutlich höheren Schutz“

Bereits seit Oktober 2025 kommt man bei FinanzOnline nämlich nicht mehr wie früher rein. Seither braucht es entweder die ID Austria oder eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Eine EU-Regelung hat das verlangt, die doppelte Authentifizierung biete auch einen „deutlich höheren Schutz der Daten, was besonders bei sensiblen Daten, die in FinanzOnline verarbeitet werden, dringend notwendig ist“, erklärt man seitens des Finanzministeriums auf Nachfrage von 5 Minuten.

2,6 Millionen Menschen haben Zugang zu FinanzOnline

Und hier besteht beim einen oder anderen Österreicher wohl noch Aufholbedarf. Daten des Ministeriums zeigen nämlich: „Fast 1,8 Millionen Personen haben sich seit Oktober 2025 mindestens einmal mit ID Austria in FinanzOnline eingeloggt. Darüber hinaus haben rund 870.000 die 2-Faktor-Authentifizierung aktiviert.“ Insgesamt rund 2,6 Millionen Menschen haben hierzulande also schon umgestellt und können daher ab 1. März ihren Steuerausgleich für das Jahr 2025 ganz normal machen. Apropos ID Austria: Hier gibt es österreichweit aktuell rund 4,8 Millionen User, heißt es aus dem Bundeskanzleramt gegenüber 5 Minuten. Wie man zur ID Austria genau kommt, erfahrt ihr hier auf der dafür eingerichteten Website.

Tausende Österreicher lassen sich in Geldsachen vertreten

Gleichzeitig gibt es für Personen, die sich in der digitalen Welt nicht ganz so leicht tun, auch die Möglichkeit, sich von einer Vertrauensperson vertreten zu lassen. Diese Möglichkeit wurde im Jänner 2026 geschaffen, alle Infos dazu und wie auch ihr das einrichten könnt, erfahrt ihr hier: Ab sofort: Änderung bei FinanzOnline freut Pensionisten in Österreich.

„Bei der unentgeltlichen Vertretung haben bisher fast 4.400 Personen eine Vertretung übernommen, die insgesamt 5.500 Menschen vertreten“, so das Finanzministerium exklusiv gegenüber 5 Minuten.

84 Prozent machen Steuerausgleich über FinanzOnline

Die allermeisten Steuerausgleiche werden übrigens bereits online erledigt. 84 Prozent seien über die bekannte online-Plattform des Bundes erfolgt – „Tendenz steigend“, so das Ministerium. Obwohl sich der online-Steuerausgleich also großer Beliebtheit erfreut, sei es natürlich weiterhin auch offline in Form der gewohnten physischen Formulare möglich, Geld von der Finanz zurückzufordern. Alles zum Steuerausgleich für das letzte Jahr könnt ihr auch hier nachlesen: Geld zurück im neuen Jahr: Was du beim Steuerausgleich beachten solltest. Außerdem führt die Arbeiterkammer (AK) euch auch dieses Jahr in einem Video wieder unkompliziert durch den Prozess.

