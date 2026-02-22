Lawinengefahr: Arlberg-Orte wieder erreichbar, Handy-Alarm ausgelöst

Drei Orte am Arlberg, Lech, Zürs und Stuben, waren seit Samstag, 21. Februar 2026, ab 17 Uhr nicht mehr erreichbar. Grund war die angespannte Lawinensituation. Mittlerweile konnten die Straßen wieder freigegeben werden.

Tirol und vor allem auch die Arlbergregion haben in den vergangenen Tagen einiges an Neuschnee bekommen. Die Folge waren zahlreiche Lawinenabgänge, einer davon hat am Samstag, 21. Februar 2026, auch die Straßen zu den Skiorten Lech, Zürs und Stuben (Vorarlberg) erwischt. Schließlich musste reagiert werden, die Orte waren ab 17 Uhr nicht mehr erreichbar. Nachdem Lawinen-Sprengungen seither durchgeführt worden sind, konnten die Straßen (Flexen- und Arlbergstraße) von der Lawinenkommission am Sonntag, 22. Februar 2026, um 9 Uhr wieder freigegeben werden, die drei Orte am Arlberg sind mittlerweile also wieder erreichbar.

AT-Alert in Vorarlberg ausgelöst

Um Punkt 8.29 Uhr, also rund eine halbe Stunde vor der Freigabe der Straßen, ist das Land Vorarlberg den selben Weg gegangen wie Tirol am Samstag: Man hat den AT-Alert wegen der angespannten Lawinensituation ausgelöst. Alle Vorarlberger haben dadurch eine „Gefahreninformation“ aufs Handy bekommen. „In den Gebirgsregionen Vorarlbergs besteht aktuell große Lawinengefahr“, heißt es darin. Man soll exponierte und ungesicherte Bereiche meiden, sich über den aktuellen Lawinenlagebericht informieren und den Anweisungen der Behörden Folge leisten. Immerhin herrscht im Ländle Lawinengefahrenstufe 4.